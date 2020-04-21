Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, '112 ekipleri' - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, '112 ekipleri' - Son Dakika

Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, '112 ekipleri'

6 saat önce

Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, '112 ekipleri' İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.

Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, '112 ekipleri'

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük:

"Ekiplerimizin gecesi gündüzü yok"

VAN - Korona virüsle mücadele kapsamında en ön safta yer alan ve vakalarla ilk karşılaşan kahraman 112 Acil Servis ekipleri, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs salgınıyla mücadelede en ön safta sağlık çalışanları yer alıyor. Korona virüs şüpheli vakalarla ilk karşılaşan 112 Acil Servis ekipleri ise süreçte yoğun bir mesai harcıyor. Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrılar en hızlı şeklinde değerlendirilerek, ekipler vakanın bulunduğu bölgeye sevk ediliyor. Alınan tedbirler kapsamında öncelikle hasta ve hastalarla temasa geçecek ambulans ekipleri, özel koruma kıyafetlerini giyiyor.

Günlük 700 civarında vaka çağrısı alınıyor

Süreçte Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi de yoğun çağrı alıyor. Hem korona virüs şüpheleri hem de Vefa Sosyal Destek Grubu nedeniyle yoğun çağrı alan merkezin çağrıları ikiye katlandı. Merkez daha önceki günlerde 300 korona virüs vaka çağrısı alırken son günlerde bu sayı 700'e çıktı. İHA muhabirine konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, 112 ekiplerinin korona virüs vakalarına giderken nasıl hazırlandıklarını anlattı. İstasyonda görev yapan sağlık personelinin vaka ihbarı üzerine harekete geçerek, şüpheliyi hızlı bir şekilde uygun hastaneye ulaştırdığını ifade eden Dr. Böyük, "Korona virüsü şüpheli vakalar çağrı merkezimize düştükten sonra 112 Acil Komuta Kontrol Merkezindeki personel değerlendirme yaparak istasyondaki ekiplerimize vakayı veriyor. Vaka verildikten sonra ekibimiz uygun koruyucu ekipmanlarını giyip çıkıyorlar. Vaka adresine varınca da vakadan ikinci bir değerlendirme yapıp komuta merkeziyle irtibata geçip naklini uygun hastaneye sağlıyorlar" dedi.

"Çağrı sayımız iki katına çıktı"

Süreçte çağrı sayısının iki katında çıktığına dikkat çeken Böyük, "Korona virüsü şüpheli vakaların başlama süreciyle beraber çağrı sayımız iki katına çıktı. Ortalama vaka sayımız ise aynı düzeyde artıyor. Süreçte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından dolayı Vefa Sosyal Destek Grubu için 112 hatlarına düşen çağrılar da mevcut. Önceden 300 olan vaka sayımız şu an 700 civarında" diye konuştu.

"Sahadaki risk grubunda biz varız"

Öncelikle sahadaki risk grubunda 112 Acil Sağlık ekiplerinin olduğunu ve ekiplerin tam teşekküllü bir şekilde vaka için çıkış yaptığını dile getiren Böyük, "Koruyucu ekipmanlarımız bizim için çok önemli. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı müdahaleler, donanımlarının tam olması konusunda önemle hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok yardımcı oldu. Malzeme konusunda hiçbir eksiklik hissetmiyoruz. Ekiplerimiz de tam teşekküllü vakaya çıkış yapıyor" şeklinde konuştu.

"Ekiplerimizin gecesi gündüzü yok"

Ekiplerin ilk etapta belli olmayan bir ortama girdiğini ve bu yüzden kendilerini koruması gerektiğini ifade eden Böyük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekibin hastaya uygun bir şekilde yaklaşımı, gerekli önerilerde bulunması, gerekli tedavi algoritmasını uygulaması konusunda göz önünde bulundurunca, ekiplerimizin gecesi gündüzü yok. Hastaneye kadar süreci doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Öte yandan 112 Acil Sağlık ekipleri, oluşturulan ambulans dezenfeksiyon alanında her vakadan önce ve sonra ambulansları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, '112 ekipleri'

İl Sağlık Müdürlüğü, Van, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:37 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü         
15:12
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 18:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs vakalarıyla ilk karşılaşan kahramanlar, '112 ekipleri' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]