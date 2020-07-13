Korona virüs vakası çıkan fabrikada bin işçi antikor testinden geçti - Son Dakika

Korona virüs vakası çıkan fabrikada bin işçi antikor testinden geçti

Korona virüs vakası çıkan fabrikada bin işçi antikor testinden geçti Bolu'da, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında bazı işçilerde korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine fabrikada çalışan yaklaşık 1000 kişiye antikor testi yapıldı.

Korona virüs vakası çıkan fabrikada bin işçi antikor testinden geçti

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BOLU - Bolu'da, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında bazı işçilerde korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine fabrikada çalışan yaklaşık 1000 kişiye antikor testi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Organize Sanayi bölgesi içerisinde bulunan ve yaklaşık bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikasındaki bazı işçilerde korona virüs tespit edildi. Fabrikada çalışan işçiler arasında korona virüsün yayılmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri işçileri taramadan geçirdi. Vaka sayısının çoğalmasının ardından fabrikada üretime üç gün ara verildi. Tekstil fabrikası yetkilileri, korona virüs testi pozitif çıkan işçi sayısındaki artışın ardından Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı özel bir laboratuvar ile anlaşarak işçilerin tamamına antikor testi yaptırmak istedi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından işçilere antikor testi yapılması için Sanayi Kavşağı'nda bulunan ve kullanılmayan eski Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait bina tahsis edildi. Fabrikada çalışan yaklaşık bin işçi sabah saatlerinden itibaren antikor testlerini yaptırarak evlerine geri döndü.

Koronavirüs, İşçi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüs vakası çıkan fabrikada bin işçi antikor testinden geçti - Son Dakika
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