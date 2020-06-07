Korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı Diyarbakır'da korona virüs şüphesiyle hastaneye sevk edilen vakayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Korona virüs vakası taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs şüphesiyle hastaneye sevk edilen vakayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır Ergani yolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre 21 FL 292 plakalı özel bir hastanenin ambulansı korona virüsü şüphesiyle aldığı vakayı hastaneye nakil ederken 34 PM 2400 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara kazaya karışan ambulans çalışanları ilk müdahaleyi yaparken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, korona virüs şüphelisi de başka bir ambulansla nakledileceği hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti