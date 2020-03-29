Korona virüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona virüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Korona virüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da korona virüs vakasına giden ambulansa saldıran 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korona virüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da korona virüs vakasına giden ambulansa saldıran 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul'daki yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almaya giden ambulansı durduran şahıslar, sağlık görevlilerine hastanın kimliğini sormuş, cevap alamayınca ambulansı yumruklamışlardı. Daha sonra araçları ile ambulansın önünü kesen şüpheliler, camları kırıp 112 Acil Servis ekibine dehşeti yaşatmışlardı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.


2 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Şüpheli Ahmet Can T. sorgusunda, "Ben gece dolaşırken arkadaşım Alihan'ı gördüm. Onu da aracıma aldım. Birlikte dolaşmaya başladık. Alihan'ın ikamet ettiği binanın önünde ambulans gördük. Ambulansın yanına yaklaştım. Alihan, ambulans şoförüne niçin geldiklerini, bir şey olup olmadığını sordu. Çünkü Alihan'ın annesi astım hastasıdır. Ambulans şoförü bize dönerek küfür etti. Bunun üzerine Alihan arabadan indi, şoförün camına yaklaşıp, 'sen bana nasıl böyle bir kelime kullanırsın' dedi" ifadelerini kullandı.


Olayı sakinleştirmek için araçtan indiğini öne süren şüpheli, "Ben de ambulans şoförüne 'Sana doğru düzgün bir soru sorduk, nasıl böyle bir cevap veriyorsun' dedim. Bunun üzerine şoför telaş yaptı. Aracın camlarını, kapılarını kilitleyip 3-5 metre ileriye doğru gitti. Sonra geri gelerek bizim araca kasıtlı bir şekilde çarptı. Ben aracı kaldırıma park ederek araçtan indim. Aracı kiralamıştım. Araca çarpınca ambulansı durdurmaya çalıştım. Durmayınca araç da kiralık olduğu için o anki sinirle yerdeki taşı ambulansa fırlattım. Ambulansın camı kırıldı. Ambulans Alihan'ın amcası için olay yerine gelmişti. Ambulans şoföründen şikayetçiyim, suçsuzum" diyerek tutuksuz yargılanmayı istedi.


"Pişmanım"


Diğer şüpheli Alihan G. ise suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Mahallede dolaşırken ikametimin önünde ambulans gördüm. Ailemden birisine bir şey olduğunu düşünerek ambulans şoföründen camı açmasını istedim. Camı açarak bana küfür etti. Araçtan inerek, 'benimle nasıl konuşuyorsun' dedim. Daha sonra ambulans şoförü aracın kapılarını kilitledi. Telaş yaparak aracı hareket ettirdi, 3-5 metre gittikten sonra bilerek geri geri geldi ve bizim araca çarptı" dedi. İfadesinin devamında, "Pişmanım, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.


Mahkeme, suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunması, delillerin tamamının henüz toplanmamış olması ve delilleri karartma şüphesinin bulunması gerekçesiyle şüpheliler Ahmet Can T. ve Alihan G.'nin "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanmalarına hükmetti. Kararın ardından şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Ahmet Can, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:05 Kaynak: İHA

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