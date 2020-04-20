Korona virüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslara dava - Son Dakika
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Korona virüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslara dava

6 saat önce

İstanbul'da korona virüs vakasına giden ambulansa saldırdığı iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkında, "kamu malına zarar verme" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 11 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Korona virüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslara dava, System.String[]

İstanbul'da korona virüs vakasına giden ambulansa saldırdığı iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkında, "kamu malına zarar verme" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 11 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da 29 Mart 2020 tarihinde yeni tip korona virüs (Covid-19) şüphelisi hastayı almaya giden ambulansı durduran şahıslar, sağlık görevlilerine hastanın kimliğini sormuş, cevap alamayınca ambulansı yumruklamışlardı. Daha sonra araçları ile ambulansın önünü kesen 2 şahıs, camları kırıp 112 acil servis ekibine dehşeti yaşatmışlardı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Ahmet Can T. (21) ve Alihan G.(20) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü müştekilerin içinde bulunduğu ambulans aracında taş atarak zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

'BANA BİLGİ VERECEKSİN' DİYEREK TEHDİT ETMİŞLER

Müşteki ambulans şoförü Halit K.'nin ifadesinde, olay günü Covid-19 pozitif şüphesiyle olay yerine intikal ettiklerini, yanındaki sağlık çalışanlarının hastanın muayenesi için ikamete çıktıklarını, bu sırada kendisinin de aşağıda onları beklediğini, yanına gelen şüphelilerin hasta ile ilgili bilgi almak istediklerini, gizlilik olduğu gerekçesiyle şüphelilere açıklama yapmadığını söylediği anlatıldı. Bunun üzerine şüphelilerin kendisine sinirlenerek, 'bana bilgi vereceksin, sen kimsin de ağalık taslıyorsun, sen görürsün' şeklinde tehditte bulunduklarını, ambulansın kapısını açarak zorladıklarını ve taş atarak ambulansın camlarını kırdıklarını, olay nedeniyle şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi.

Şüphelilerden Alihan G.'nin alınan savunmasında, olay günü ikametinin önüne geldiğinde ambulans görünce endişelendiğini, ambulans şoförüne durumu sorduğunu, şoförün kendisine hakaret etmesi üzerine tavrına sinirlenen arkadaşı Ahmet'in ambulansa taş attığını, kendisinin ambulansın kapısını tuttuğunu söylediği kaydedildi. Şüpheli Ahmet Can T.'nin ise aynı şekilde savunma yaptığı anlatıldı.

AMBULANSIN CAMLARINI KIRDILAR

Kamu görevlisi olan müştekilerin şüpheli vaka için gittikleri bir ikametin önüne gittikleri, bu sırada şüphelilerin ambulansın içinde bekleyen şoförü tehdit ettikleri, hasta ile ilgili bilgi almak, hastanın kimliğini ve durumunu öğrenmek için ambulansın içini görmeye çalıştıkları, kendilerine olumlu yanıt verilmemesi üzerine ambulansın kapısını açmak için zorladıkları ve ambulansın camlarını kırdıkları belirtildi.

11 BUÇUK YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, tutuklu 2 şüphelinin, "kamu malına zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 1 yıl 10 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:35 Kaynak: İHA

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