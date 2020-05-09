Korona virüs vatandaşlara bisiklet kiralayan esnafı da vurdu - Son Dakika

Korona virüs vatandaşlara bisiklet kiralayan esnafı da vurdu

ERZİNCAN - Erzincan'da 20 yıldır baba mesleği bisiklet tamirciliği yapan aynı zamanda bisiklet kiralama dükkanı olan Adem Taşdelen, yeni tip korona virüsten dolayı bu yıl hiç bisiklet kiralayamadığını söyledi.

Erzincan'da bahar aylarının gelmesiyle birlikte bisiklet kiralama sektöründe olan esnafların yüzleri gülmeye başlıyordu. Ancak bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsten (Covid-19) dolayı esnaflar hiç bisiklet kiralayamadıklarını söylediler. 20 yıldır baba mesleği bisiklet tamirciliği yapan ve bisiklet kiralayarak geçimini sağlayan iki çocuk babası 33 yaşındaki Adem Taşdelen, işlerin yoluna girmesi için korona virüsün bir an önce bitmesini bekliyor. Virüsle mücadele kapsamında üniversitenin tatil edilmesinden dolayı işlerinin sıkıntıya girdiğini ifade eden Taşdelen, bisikletleri depoya koyarak üzerine branda çektiklerini kaydetti.

"Korona virüsten kurtulduğumuzda inşallah işlerimiz açılacak"

Virüsten dolayı bisikletleri kiralayamadığını ifade eden bisiklet tamircisi Adem Taşdelen, "Korona virüsten dolayı bisiklet kiralama işleri durdu. Üniversite öğrencileri tatilde oldukları için hiç kiralama yapamıyoruz. Kısıtlamalardan dolayı çocuklar ve gençlerde sokaklarda bisikletlere binmiyor. Bundan dolayı tamir işlerimizde durma noktasında. Bu sıralar sıkıntı çekiyor. Korona virüsten kurtulduğumuzda inşallah işlerimiz açılacak. Bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Yaz ayı kiralama yapmamız gerekiyordu ancak virüsten dolayı yapamıyoruz. Bisikletleri de depoya alarak üzerinde de branda çektik. Beklemekteyiz. İnşallah virüsten kurtulur işimize kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu.