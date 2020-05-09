Korona virüs vatandaşlara bisiklet kiralayan esnafı da vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs vatandaşlara bisiklet kiralayan esnafı da vurdu - Son Dakika

Korona virüs vatandaşlara bisiklet kiralayan esnafı da vurdu

6 saat önce

Erzincan'da 20 yıldır baba mesleği bisiklet tamirciliği yapan aynı zamanda bisiklet kiralama dükkanı olan Adem Taşdelen, yeni tip korona virüsten dolayı bu yıl hiç bisiklet kiralayamadığını söyledi.

Korona virüs vatandaşlara bisiklet kiralayan esnafı da vurdu, System.String[]

Erzincan'da 20 yıldır baba mesleği bisiklet tamirciliği yapan aynı zamanda bisiklet kiralama dükkanı olan Adem Taşdelen, yeni tip korona virüsten dolayı bu yıl hiç bisiklet kiralayamadığını söyledi.


Erzincan'da bahar aylarının gelmesiyle birlikte bisiklet kiralama sektöründe olan esnafların yüzleri gülmeye başlıyordu. Ancak bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsten (Covid-19) dolayı esnaflar hiç bisiklet kiralayamadıklarını söylediler. 20 yıldır baba mesleği bisiklet tamirciliği yapan ve bisiklet kiralayarak geçimini sağlayan iki çocuk babası 33 yaşındaki Adem Taşdelen, işlerin yoluna girmesi için korona virüsün bir an önce bitmesini bekliyor. Virüsle mücadele kapsamında üniversitenin tatil edilmesinden dolayı işlerinin sıkıntıya girdiğini ifade eden Taşdelen, bisikletleri depoya koyarak üzerine branda çektiklerini kaydetti.


"Korona virüsten kurtulduğumuzda inşallah işlerimiz açılacak"


Virüsten dolayı bisikletleri kiralayamadığını ifade eden bisiklet tamircisi Adem Taşdelen, "Korona virüsten dolayı bisiklet kiralama işleri durdu. Üniversite öğrencileri tatilde oldukları için hiç kiralama yapamıyoruz. Kısıtlamalardan dolayı çocuklar ve gençlerde sokaklarda bisikletlere binmiyor. Bundan dolayı tamir işlerimizde durma noktasında. Bu sıralar sıkıntı çekiyor. Korona virüsten kurtulduğumuzda inşallah işlerimiz açılacak. Bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Yaz ayı kiralama yapmamız gerekiyordu ancak virüsten dolayı yapamıyoruz. Bisikletleri de depoya alarak üzerinde de branda çektik. Beklemekteyiz. İnşallah virüsten kurtulur işimize kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Taşdelen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:26 Kaynak: İHA


Son Dakika

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum         
15:25
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış         
15:14
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi         
15:12
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi         
14:55
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi         
14:46
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:41
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur         
14:29
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi         
14:19
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada         
14:05
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı         
13:39
Hayatının şokunu yaşadı! Fırıncının yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı Hayatının şokunu yaşadı! Fırıncının yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı         
13:30
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi         
13:30
Koronavirüse karşı cam kabin uygulaması getiren restoran tüm dünyaya örnek oldu Koronavirüse karşı cam kabin uygulaması getiren restoran tüm dünyaya örnek oldu         
13:23
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti         
13:20
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı         
12:44
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı         
12:36
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız? Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?         
12:31
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor         
12:24
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi         
12:13
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu         
12:05
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü         
12:03
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor         
12:03
Aşk-ı Memnu'da Kıvanç'la öpüşme itirafıyla olay olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor Aşk-ı Memnu'da Kıvanç'la öpüşme itirafıyla olay olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor         
12:02
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı         
12:01
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
12:00
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı         
11:59
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 16:08:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs vatandaşlara bisiklet kiralayan esnafı da vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]