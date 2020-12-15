Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı - Son Dakika

Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı

15.12.2020 13:02

Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı Vatandaşlar özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için bitki çaylarına yöneliyor Bu dönemde korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların bitki çaylarına ilgisi daha da artarken, en fazla zencefil ve...

Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı

Vatandaşlar özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için bitki çaylarına yöneliyor

Bu dönemde korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların bitki çaylarına ilgisi daha da artarken, en fazla zencefil ve zerdeçal bitkilerine yöneldi

47 yıllık aktar Mahmut Karadayı:

"Bizde olan bitki çeşidi ne Avrupa'da ne de Amerika'da yok"

MERSİN - Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava, kış günlerinin vazgeçilmez içeceği bitki çaylarına rağbeti artırdı. Bu dönemde korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların bitki çaylarına ilgisi daha da fazla artarken, en fazla zencefil ve zerdeçal bitkilerine yöneldi.

Havaların hızla soğuduğu, sık sık sıcaklık değişimlerinin yaşandığı günler, soğuk algınlığı, nezle ve gribe de davetiye çıkarıyor. Özellikle korana virüs salgınının da yaşandığı bu dönemde vatandaşların, hastalıklardan korunmak için ilk başvurdukları yöntem ise bitki çayları oluyor. Soğuk havalar bitki çaylarına rağbeti artırırken, aktarlarda en çok zencefil, zerdeçal, tarçın, ıhlamur, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile çeşitli bitkilerin bir araya getirildiği karışımlar satılıyor.

Mersin'in en işlek caddelerinden Silifke Caddesi üzerinde 45 yıllık baharatçı Mahmut Karadayı, soğuk ve korona virüsten dolayı bitki çaylarına ilginin arttığını söyledi. Vatandaşların özellikle bir panik içinde olduğunu kaydeden Karadayı, "Korona virüs bir taraftan gribal enfeksiyon bir taraftan vatandaşın paniği bir taraftan, Allah herkese yardım etsin. Gerçekten şu anda durum çok ciddi. Hastalıktan daha ciddi olan panik. Evet ortada bir salgın var ama neticede bir hastalık. Türkiye'de şu anda 17 bine yakın insan hayatını kaybetti. Baktığınız zaman dünyada açlıktan her gün binlerce kişi ölüyor. Yine kanser, kalpten günde yüzlerce, binlerce kişi hayatını kaybediyor. Yani insanları çok panik yaptırmamak gerekir. Tabi insanlarda buna hazırlıksız yakalanınca, durum böyle oldu. Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.

"Bağışıklık sistemini güçlendirmemiz lazım"

Bu dönemde bitki çaylarına rağbetin çok arttığını vurgulayan Karadayı, "Her zaman diyorum. Bir hastalık gelmeden önce insanlar tedbir alsalar. Genelde bağışıklık sistemini güçlendirici bitkileri yeseler, içseler hasta olmasalar bizim temennimiz bu yöndedir. Çünkü bunlar hastalıktan sonra bir şey ifade etmiyor. Özellikle sonbahar girdikten sonra insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri lazım. Bunları yaparken doğal yollardan yapmak daha faydalı ama. Gerek bitiklerden gerek gıdalardan bunu sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

"Bir bitkinin vücutta en az 10 yere faydası var"

Vatandaşın yöneldiği bitkilerle ilgili de bilgiler veren Karadayı, "Genelde zerdeçal, ketem tohumu, zencefil, tarçın, karanfil, hatmi, ıhlamur gibi bitkileri istiyorlar. Önceden ilk önce ıhlamur isterlerdi ama şimdi artık ondan daha fazla istenen bitkiler oldu. Bunların yanı sıra çörek otu isteniyor. En fazla zerdeçal ve zencefil isteniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici 36 farklı bitki var. Mesela zerdeçal bir kere bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kanı ve karaciğeri temizliyor, sarılığa iyi geliyor. Bitki çaylarının zaten en büyük özelliği vücutta en az 10 yere fayda sağlıyor. Yani bir yeri tamir ederken 10 yeri de tamir ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından da siparişler alıyoruz"

Yurt dışından da siparişler aldıklarının altını çizen Karadayı, "Yurt dışından buraya gelip, götüren çok müşterim var. Yada kendilerine götürmeseler bile oradan aldıkları siparişleri alıp, o kişilere götürüyor. Ki Avusturya'da, Almanya'da, Hollanda'da, Amerika'da dahil var. Çünkü bizde olan bitki çeşidi ne Avrupa'da ne Amerika'da yok. Ancak biz bu bitkilerin kıymetini bilmiyoruz. Bizde 3 binin üzerinde şifalı bitki var. Biz bunları bir türlü tam anlamıyla kullanamıyoruz" dedi.

Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı
Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı
Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı
Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Bitki, Grip, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel için yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var         
12:46
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi         
12:17
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı         
11:01
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 14:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs ve soğuk hava bitki çaylarına rağbeti artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei