Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi - Son Dakika

Korona virüs yalanı fırıncıyı isyan ettirdi

SİVAS - Korona virüs tedbiri sosyal medyada vaka olarak paylaşılınca fırıncı isyan etti.

Sivas'ta bir sosyal medya kullanıcısı, kent merkezi Diriliş mahallesinde fırın işleten Mesut Önen'in iş yerini dezenfekte ettirdiği esnada çekilen fotoğrafları, sosyal medyada hesabında vaka olarak paylaştı. Fotoğraf kısa sürede bir çok kişi tarafından paylaşılınca fırında korona virüs vakası tespit edildiği şeklinde bir algı oluştu. Mağdur olan fırıncı gerçek dışı paylaşımlardan dolayı adeta isyan etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, dezenfekte işlemleri için işyerine giren maskeli ve tulumlu ekipler sağlık çalışanı olarak belirtildi. Önen paylaşımlar sonrası yaşadığı mağduriyet üzerine savcılığa giderek paylaşımları yapan şahıslar hakkında şikayetçi oldu. İşyerinin camına 'Burada Korona Yoktur' yazısını astı.

Fırın işletmecisi Mesut Önen, gerekli mercilere başvurduklarını dile getirerek, " Dükkanı ilaçlatmak için bir ilaçlama şirketi ile anlaştık. İlaçlamak için buraya geldiler. Fotoğrafımızı çekip sosyal medyaya atmışlar. Olur olmadık dedikodularla, ekmeğimizle oynuyorlar. Gerekli mercilere biz bunu bildirdik. İnsanlara da davacı olduk. Onlarda suçlarını er geç çekecekler. Burada insanların ekmeğiyle oynamak iki fotoğrafla olmaz. Fotoğraf çekmişler, korona virüs vardır diyerek paylaşmışlar. Yaptığımız ilaçlamayı delil olarak göstermişler. Bunu da yayalım diye insanlara bildirmişler. Bizde cama korona yoktur yazısı yazdık. İlaçlattığımız içinde 2-3 gün kapalı tuttuk dükkanı. Buraya branda çektik ve insanların diğer tarafa geçmesini engelledik. Arkadaşların hepsinde devamlı maske eldiven var. Dükkanımızı günlük olarak çamaşır suyuyla dezenfekte ediyoruz" şeklinde konuştu.