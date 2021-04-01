Korona virüs yasakları nedeniyle halk pazarının günü değişti - Son Dakika

Zonguldak'ta risk haritasının kırmızıya dönmesinin ardından halk pazarının günü değişti.

Zonguldak'ta risk haritasının turuncudan kırmızıya dönmesinin ardından Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Kısıtlama nedeniyle soğuksu semtinde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarının da günün değişti. Zonguldak Belediyesi tarafından alınan karar ile halk pazarının Çarşamba ve Cuma günleri kurulmasına karar verildi. Pazarcı esnafı da belediyenin kendilerini mağdur etmemesi nedeniyle teşekkür etti. - ZONGULDAK