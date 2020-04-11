Korona virüs yasaklarına uymayan 32 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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Korona virüs yasaklarına uymayan 32 kişiye para cezası kesildi
6 saat önce
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye toplam 12 bin 544 TL para cezası uyguladı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye toplam 12 bin 544 TL para cezası uyguladı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün içerisinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda 20 yaş altı gençler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafeye uymayan, karantina ve salgın kurallarını ihlal eden 32 kişiye toplam 12 bin 544 TL para cezası uyguladı. Denetimlerin bundan sonrada artarak devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:02 Kaynak: İHA
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