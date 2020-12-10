Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi - Son Dakika

Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi

10.12.2020 09:49
Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de binlerce kişinin ölümüne nede olan Korana virüs insanların yaşam şeklini de değiştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de binlerce kişinin ölümüne nede olan Korana virüs insanların yaşam şeklini de değiştirdi. Bir zamanlar herkes köyden şehre göçüp daha rahat bir yaşamı tercih ederken virüsle birlikte insanlar şehirlerden kaçmaya başladı.

Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşayan Acar Ailesi, Korona virüse yakalanmamak ve daha sağlıklı yaşayabilmek için şehir yaşantısına son verip köylü gibi yaşayabilmek için şehri terk etti. Yıllarca inşaatlarda boyacılık yaptığını ve eskiden herkesin en büyük hayalinin köyden şehre inmek olduğunu belirten 65 yaşındaki Bayram Acar, "Gelişen teknoloji ile ulaşım ve iletişim araçlarının yaygınlaşması insanların yaşam tercihlerini de değiştirdi. Eskiden herkes merkezde hastaneye, belediyeye, markete ve camiye yakın alanlarda oturmak isterdi. Şimdi herkes sakin, sessiz ve park sorunu olmayan yerlerde oturmak istiyor. Hele Korona virüs yayıldıktan sonra pek çok kişi virüse yakalanmamak için kalabalık ortamlardan kaçıp kendi halinde yaşayabileceği sakin yerleri tercih etmeye başladı" diyerek kendisinin de sakin bir hayatı tercih ettiğini söyledi.

Virüsün yayılmaya başlaması ile birlikte Kızılcaköy yakınlarında bir yere kendi eliyle tamamen ahşaptan yaptığı evinde sosyal mesafeye uygun, risksiz bir yaşam alanı oluşturduğunu belirten Bayram Acar, "Virüs şehirde yaşayan herkesi tedirgin etmeye başladı. Maalesef pek çok kişi de hayatını kaybediyor. Hal böyle olunca virüsten sonra kendime tamamen ahşaptan barınabileceğim bir yer yaptım. Sonra da iki inek alıp burada yaşamaya başladım. Elektriğimi güneşten, suyumu doğal kaynaktan temin ediyorum. Bu şekilde kendimize virüsten uzak yeni bir yaşam alanı oluşturduk" diyerek pandemi sürecinde kavuştukları yeni hayatlarından memnun olduğunu söyledi. - AYDIN

Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi
Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi
Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi
Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi
Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi
Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi

Bayram Acar, Koronavirüs, Türkiye, Aydın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüs, yaşamlarını değiştirdi - Son Dakika


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