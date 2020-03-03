Korona virüs yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Korona virüs yayılmaya devam ediyor

6 saat önce

Asya'da ortaya çıktı, hızla dünyanın birçok ülkesine dağıldı.

Asya'da ortaya çıktı, hızla dünyanın birçok ülkesine dağıldı. Korona virüs salgınının ilerleyişi devam ediyor.

Virüsün Çin dışına sıçramasının ardından İngiltere'de 13 kişide daha korona virüsünün tespit edildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 36'ya yükseldi.

Kovid 19 vakaları şu ana kadar en fazla Güney Kore, İtalya, İran, Japonya, Fransa, Almanya ve Singapur'da etkili.. Çin'in ardından en

çok ölüm ise İran ve İtalya'da görüldü.

Güney Kore'de tespit edilen 4 bin corona virüs vakasının yüzde 60'ı bir kiliseden çıktı. Tarikatın lideri dizlerinin üstüne çökerek, "İstemenden de olsa birçok insana virüs bulaştı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak yayılmasını engelleyemedik" dedi.

Almanya'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 150'ye, Fransa'da ise 130'a yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle bu hafta yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etti. Diğer yandan Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Dünya genelinde 3 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği salgın sonrası, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke önlemlerini en üst düzeye çıkarttı. Seyehatlar durduruldu, uçuşlar iptal edildi.

İDDİA YALANLANDI

Son günlerde sosyal medyada Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlandığı iddiaları da ortaya atıldı.. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı iddiaları yalanladı.

(İHA)

Korona virüs yayılmaya devam ediyor

Güney Kore, Almanya, Fransa, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güney Kore'de koronavirüsün yayılmasıyla ilgili sorumlu tutulan Lee Man-hee diz çökerek halktan özür diledi
Almanlar 2019'da 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor

Son Dakika Haberleri
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:04:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]