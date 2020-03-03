Korona virüs yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya'da ortaya çıktı, hızla dünyanın birçok ülkesine dağıldı. Korona virüs salgınının ilerleyişi devam ediyor.

Virüsün Çin dışına sıçramasının ardından İngiltere'de 13 kişide daha korona virüsünün tespit edildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 36'ya yükseldi.

Kovid 19 vakaları şu ana kadar en fazla Güney Kore, İtalya, İran, Japonya, Fransa, Almanya ve Singapur'da etkili.. Çin'in ardından en

çok ölüm ise İran ve İtalya'da görüldü.

Güney Kore'de tespit edilen 4 bin corona virüs vakasının yüzde 60'ı bir kiliseden çıktı. Tarikatın lideri dizlerinin üstüne çökerek, "İstemenden de olsa birçok insana virüs bulaştı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak yayılmasını engelleyemedik" dedi.

Almanya'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 150'ye, Fransa'da ise 130'a yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle bu hafta yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etti. Diğer yandan Paris'teki tarihi Louvre Müzesi'nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Dünya genelinde 3 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği salgın sonrası, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke önlemlerini en üst düzeye çıkarttı. Seyehatlar durduruldu, uçuşlar iptal edildi.

İDDİA YALANLANDI

Son günlerde sosyal medyada Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlandığı iddiaları da ortaya atıldı.. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı iddiaları yalanladı.

(İHA)