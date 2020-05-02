Korona virüs yeni evlenecek çiftleri bunalıma soktu - Son Dakika
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Korona virüs yeni evlenecek çiftleri bunalıma soktu

6 saat önce

Amerika, Duabi, Fransa ve İtalya gibi dünyanın bir çok bölgesinde düğün hikayesi çeken Bursalı bayan videographer, korona virüs sebebiyle çekimlerini stüdyoya çevirdiği evinin bahçesinde gerçekleştiriyor.

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Amerika, Duabi, Fransa ve İtalya gibi dünyanın bir çok bölgesinde düğün hikayesi çeken Bursalı bayan videographer, korona virüs sebebiyle çekimlerini stüdyoya çevirdiği evinin bahçesinde gerçekleştiriyor.


Pandemi sebebiyle düğün organizasyonlarının büyük bir kısmının 2021 yılına ertelendiğini belirten Meltem Say, bu süre zarfında bunalıma giren bazı adayların ayrıldığını büyük bir kısmınında düğün organizasyonlarındaki oturma düzeni, çifte telli ve halay oyunlarındaki düzenleme belirsizlikleri yüzünden bunalımda olduğunu söyledi.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs artan sıcaklıklara rağmen can almaya devam ediyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu yaklaşırken düğünlerini bir sonraki seneye ertelemeyip 3-4 aylık sezon içerisinde gün alabilen çiftlerde sürecin nasıl gelişeceğini merakla bekliyor.


Turizm sezonu öncesi tur otobüslerindeki seyahat şartları ve oturma şekilleri hakkında gerekli düzenlemeler yapılıp genelge ile belirlense de düğünlerdeki oturma düzenleri ve yapılacak organizasyonlarla ilgili bir düzenlemenin olmayışı hem düğün yapacak çiftleri hemde düğün organizatörlerini kara kara düşündürüyor.


Amerika, Dubai, İtalya ve Fransa başta olmak üzerene dünyanın bir çok bölgesinde düğün hikayesi çeken Bursalı bayan videographer, korona virüs sürecinin sektöre yaptığı olumlu ve olumsuz etkileri anlattı. Pandeminin ardından işlerinin büyük bir bölümünü stüdyoya çevirdiği evinin bahçesinde yapmak zorunda kalan Meltem Say, düğünlerin bir çoğunun 2021 yılına ertelendiğini bu süreçte dinlenip sakin kalmaya çalıştıklarını 2021'den itibaren yığılan düğün organizasyonları sebebiyle sektörün pek çok kişiye değişik alanlarda iş olanağı sağlayacağını söyledi.


Ertelenen düğünler sebebiyle gelin ve damat adaylarının büyük bir kısmının karamsarlık içerisinde olduğunu hatta bazılarının bunalıma girip ayrıldıklarını ifade eden Say, "Bu dönemde ilginç olaylar da yaşadık nişanlarını düğünlerini ertelemek dışında vazgeçen çiftlerimizde oldu. Bizler sadece gelin ve damatlarımıza sabır diliyoruz" dedi


Oturma düzeni oynama düzeni nasıl olacak


Ertelenen düğünler sebebiyle özellikle Eylül ayında büyük bir yoğunlaşma olduğunu belirten Say, "Çiftlerimiz karamsar haldeler. Şuan çiftlerimizi sakinleştirip morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Aslında benim ve çiftlerin görmek istediği haberlerde duymak istediği bir şey var. Bundan sonraki düğünlerin nasıl olacağı konusu. Bütün çiftler bunu merakla bekliyor. Oturma düzeni oynama düzeni nasıl olacak herkesin aklında bu soru var. Bunun bir genelge olarak artık yayınlanmasını istiyoruz. Bizim işin en önemli kısmı motivasyon çiftlere hep bu enerjiyi vermeye çalışıyorum. Bizim dik durmamız lazım ayakta durmamız lazım" dedi. Say bu süreçte programlanmış işlerini stüdyo haline getirdiği evinin bahçesinde steril ortamı sağlayıp tamamladığını dile getirdi.


Korona bize birlikteliği öğretti


Pandemi sürecinde meslektaşlarla birlikte güç birliği yaptıklarını ve bu süreci nasıl atlatabilecekleri hususunda sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Say, sözlerini şu şekilde sürdürdü;


"Pandemi süreci bize rakipleşmenin değilde birlik olmanın meslektaşlar arasında ne kadar önemli olduğunu hissettirdi. Ben iyi yanlarından bakmaya çalışıyorum bu sürece. Bizler şuan düğün organizatörleri olarak 3-4 ayımızı kaybettik. 2021'de çok yoğun iş temposunda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Şuanda çoğu çift düğünlerini 2021'e ertelemeye başladı. Her telefonu açışımızda üzgün bir ses tonu ile karşılaşıyoruz halbuki bu güne kadar düğün sektöründe olduğumuz için heyecanlı mutlu sohbetler gerçekleştirirdik. Maalesef bu süreçte çiftlerimiz demoralize olmuş durumdalar. Bizde bu kötü günleri en kısa sürede atlatacağımızı düşünerek onlara moral vermeye çalışıyoruz.


Canlı yayınlanan düğünler


Bizler bu süreçte sosyal medyada aktif kaldık. Yaptığımız organizasyonlar hakkında canlı yayınlar yaparak bu süreçte nasıl ilerlememiz gerektiği konusunda edindiğimiz bilgileri çiftlerimizle paylaştık. Bu süreç bizim düşünmemizi sağladı. Artık yeni düğünlerin ne şekilde olacağını planlamaya başladık. Belki düğünleri online kanala taşıyacağız. Yurt dışından yada yurt içinden gelemeyen davetliler için yeni bir sistem geliştiriyoruz. Artık misafirler düğüne gelemese de evlerinden oturdukları yerden bir canlı yayın sistemi ile düğünleri izleyebilecekler. - BURSA

Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 09:58 Kaynak: İHA


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