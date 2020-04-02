"Korona virüs, yıl sonuna kadar ülkede görülebilir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsün önümüzdeki aylarda veya yıl boyunca ülke genelinde görülebileceğini ve halkın sosyal izolasyon önlemlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele toplantısında konuştu. Ülke genelinde alışveriş ve ticari merkezlerin tekrar açılmasına ilişkin kararın 5 Nisan tarihinde görüşüleceğini belirten Hasan Ruhani, "Hep birlikte ülkenin temel ihtiyaçlarını karşılamalıyız. İşine gitmek zorunda kalanlar sağlık protokolüne dikkat ederek gidebilirler" dedi.

Ruhani, vatandaşlarının sağlık ve ekonomik durumlarının kendileri için önemli olduğunu ve fakirlikle mücadelenin korona virüs ile mücadeleye benzediğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı halkın sağlığı için gerekli önlemeleri almalı. Bunun yanı sıra halk gerekli sağlık protokollerine bağlı kalarak günlük temel üretimlerini yapabilmeli" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, korona virüsünün önümüzdeki aylarda veya yıl boyunca ülke genelinde görülebileceğini söyleyerek, "Sosyal izolasyon önlemlerine devam etmemiz gerekir" dedi.

Ruhani henüz korona virüs ile mücadelede yolun sonuna gelmediklerini söyleyerek, "Şu an tüm dünya bu salgın hastalıkla mücadele ediyor. Eğer birlikte el ele verirsek korona virüsü yenebiliriz" şeklinde konuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)