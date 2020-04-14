Korona virüs yufka ekmek satışlarını ikiye katladı - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yufka üretimi yapan Perihan Kocaemir, korona virüs nedeniyle yufka ekmeğe olan talebin arttığını ve önceki zamanlara kıyasla satışlarda 2 kat artış yaşandığını söyledi.



Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi'nde 4 yıldan bu yana gözleme, bazlama, katmer ve yufka üreten Perihan Kocaemir, 4 personeliyle birlikte günlük en az 200 yufka açıyor ve tanesini 2 TL'den satıyor. Önceki zamanlara kıyasla yufka ekmek satışlarında 2 kat artış yaşandığını ifade eden Kocaemir, "Yufka açmakla müşterilerimize yetişemiyoruz" dedi.



Gözleme ve bazlama satışlarında düşüş yaşandığını fakat yufka ekmeğe olan talebin her geçen gün arttığını kaydeden Kocaemir, "Yufka ekmek hem sağlıklı, hem de dayanıklı olduğu için insanlar tercih ediyor. Çünkü yufka ekmek kuruduğu zaman daha dayanıklı oluyor. Alan 50 veya 100 tane alıyor. 1 veya 2 ayda yufka ekmekleri tüketiyor. 3 veya 4 ayda bile tüketebiliyorlar, sıkıntı ve bozulma olmuyor. Hem sipariş olarak üretiyoruz hem de hazırlayıp iş yerimizde satıyoruz" dedi.



Çoğunlukla sabit müşterilerinin olduğunu belirten Kocaemir, müşterinin isteğine göre yufka ekmekleri hazırladıklarını söyledi. - ANTALYA