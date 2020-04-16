Korona virüse aldırmadan bir arada kumar oynayan şahıslar yakayı ele verdi - Son Dakika

Çekmeköy ve Sancaktepe'de korona virüs tehlikesine aldırmadan bir araya gelip kumar oynayan şahıslara polis göz açtırmadı. Çekmeköy'de bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi ile iş yeri sahibine toplam 29 bin 400 TL para cezası kesildi. Sancaktepe'de ise 10 kişinin bir araya gelerek oyun oynadığı iş yerine polis baskın düzenleyerek şahıslara toplam 10 bin TL para cezası kesti.



Çekmeköy'de 15 Nisan tarihinde Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde bulunan bir iş yerinin açık ve içerisinde kumar oynandığı yönünde bilgi edinen polis harekete geçti. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, adrese düzenledikleri operasyonda iş yerinin gizli giriş yerini tespit ederek içeri girdi. Bir masanın üzerinde iskambil kağıtları, okey taşları ile 970 TL para bulunduğu görüldü. Kumar oynatan iş yeri sahibine "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama" suçundan, kumar oynayan 4 kişiye "kumar oynamak" suçundan ve şahısların her birine "1593 sayılı hıfzıssıhha kanununa muhalefet" ve "Covid-19 bulaşıcı hastalıkla ilgili çıkan genelgeye muhalefet" suçundan toplamda 29 bin 400 TL para cezası kesti. Ruhsatsız iş yeri zabıta tarafından mühürlendi.



Sancaktepe'de ise İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesinde bulunan bir iş yerinde şahısların bulunduğu bilgisi üzerine polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri adrese gittiklerinde kepenklerin kapalı olduğu fakat içeriden sesler geldiğini fark etti. İş yerine giren polis içeride masaların kurlu olduğunu ve 8 kişinin oyun oynadığını gördü. Bu sırada iş yerinin farklı bir kapısından kaçmaya çalışan 2 kişi de polis tarafından yakalandı. Yakalanan 10 kişiye "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL