Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti - Son Dakika

Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti

6 saat önce

Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti Bazı vatandaşlar korkmadıklarını söylerken, bir vatandaşın maske ile namaz kıldığı gözlendi Din İşleri Yüksek Kurulunun "Korona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı...

Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti

Bazı vatandaşlar korkmadıklarını söylerken, bir vatandaşın maske ile namaz kıldığı gözlendi

ADANA - Din İşleri Yüksek Kurulunun "Korona virüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" açıklamasına rağmen vatandaşlar cuma namazı için camilere akın etti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu da risk grubundaki vatandaşların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceklerini açıklamasına rağmen Adana'da camiler tıklım tıklım doldu. Seyhan ilçesindeki Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde bulunan Ulu Cami'de ise bir vatandaşın maske takarak namaz kıldığı görüldü.

Herhangi bir korunma önlemi almadığını söyleyen Bayram Özçelik adlı vatandaş, "Korkmuyorum. Niye korkayım. Ne gelirse Allah'tan gelir. Gelirse Allah'tan gelir. Gelirse zaten tek bana değil herkese gelir. İbadete engel bir durum yok yani. Burada biri öksürürse herkese bulaşacak yani tek bize değil" diye konuştu.

Bu arada cami görevlilerinin korona virüse karşı camilerdeki tespihleri kaldırdığı görüldü.

Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti

Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
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