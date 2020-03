Korona virüse broşürlü bilgilendirme - Son Dakika

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce vatandaşlar Korona virüs ile hazırlanan broşür ile bilgilendirildi.



Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, son dönemin güncel konularından olup, gerek ulusal gerekse uluslar arası boyutta yakından takip edilen Yeni Korona virüs (COVİD-19) hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Yeni Korona virüs (COVİD-19) hastalığına ait özet bilgileri içeren, korunma yollarını anlatan ve sıkça sorulan sorulara cevap veren, son derece faydalı olacak Yeni Koronavirüs (COVİD-19) broşürü hazırlandığı belirtildi.



Yapılan yazılı açıklamada, Yeni Korona virüs (COVİD-19) hastalığına karşı Bakanlığın yayınladığı rehberler doğrultusunda Vali Okay Memiş'in başkanlığında tüm ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde gerekli önlemlerin en üst düzeyde alındığı kaydedildi. Erzurum'da faaliyet gösteren tüm hastanelerin (Mareşal Çakmak Hastanesi dahil) normal düzende çalışmaya devam ettiğini, bu güne kadar hastanelerde yatan veya izole edilip takip edilen vakanın olmadığını, sadece Erzurum'da değil tüm Türkiye'de Korona virüs vakasının bulunmadığını, insanları endişeye sevk edecek her hangi bir durumun olmadığı ifade edildi. - ERZURUM