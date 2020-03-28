Korona virüse 'Çanakkale geçilmez' mesajı - Son Dakika

Korona virüse 'Çanakkale geçilmez' mesajı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğaz Komutanlığı personeli korona virüse karşı 'Evde Kal Türkiye' klibi hazırladı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Çanakkale Boğaz Komutanlığı personeli 'Evde Kal Türkiye' klibi çekti. Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı, savaş gemileri, nöbet noktası ve çeşitli bölgelerden çekilen görüntü, sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.