Korona virüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu - Son Dakika

Korona virüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu

Türkiye'nin tek organik sertifikalı sarımsak üretim yeri olan Aksaray'da üretilen ve Rusya gibi birçok ülkeye korona virüse karşı tedavi ve antibiyotik ilaçlarda kullanılmak üzere gönderilen sarımsakların yurtdışı ihracatı durdurularak dağıtımı sadece Türkiye'ye çevrildi.

Korona virüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu, System.String[]

Türkiye'nin tek organik sertifikalı sarımsak üretim yeri olan Aksaray'da üretilen ve Rusya gibi birçok ülkeye korona virüse karşı tedavi ve antibiyotik ilaçlarda kullanılmak üzere gönderilen sarımsakların yurtdışı ihracatı durdurularak dağıtımı sadece Türkiye'ye çevrildi.

Türkiye'nin tek organik sertifikalı sarımsak üretim yeri olan Aksaray'da üretilen ve yüksek aroma ile yüksek besin minerallerine sahip sarımsağın yurtdışı ihracatı durdurularak korona virüse karşı mücadelede etkili olduğu için dağıtımı Türkiye'ye çevrildi. Aksaray'ın merkeze bağlı Acıpınar köyünde Aydın Öngün tarafından üretilen sarımsaklar özellikle Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye antibiyotik ilaçlarda kullanılması ve korona virüse karşı etkin bir koruyucu özelliği olduğu için ihraç ediliyordu. Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüse karşı önlem çalışmaları kapsamında Aksaray'da üretilen sarımsakların yurtdışı ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından durdurularak korona virüse direnç gösterdiği için dağıtımı Türkiye'ye çevrildi.

Aksaray sarımsağının yurtdışı ihracatı durduruldu

Aksaray'ın Acıpınar köyünde organik sarımsak üretimi yapan Aydın Öngün (63), sarımsağın korona virüse karşı direnç sağladığı için yurtiçi ve yurtdışından yoğun bir talep olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine sarımsakların Türkiye'de kullanılması için yurtdışı ihracatını durdurduklarını kaydetti. Öngün, "Sarımsak işte korona virüse direnç sağladığı için yurtiçinden yurtdışından çok büyük talepler oluyor. Şu an yurtdışına göndereceğimiz bütün malları yurtiçine çevirdik, Tarım Bakanlığının isteğiyle. Tamamen Türkiye'nin içerisine, Çorlu'dan Afyon'a kadar bütün sarımsakları Türkiye'nin içine gönderiyoruz. Çok talep var, aşırı bir talep var. Şu an yetiştiremiyoruz, neredeyse kendi tohumluklarımız gidecek. Zaten Türkiye'de bir ilk. Biz bu sarımsağı organik olarak yetiştiriyoruz. Allah razı olsun il tarım müdürümüz Bülent beyinde bize yardımıyla, belediye başkanımızın katkıları ile şu an sarımsağı yetiştiremiyoruz. Biz yurtdışına gönderiyorduk. Rusya ile anlaşmamız vardı. Tarım Bakanı yurtiçine çevirdi. Korona virüse direnç sağlıyor diye tamamen elimizdeki sarımsakları Türkiye'nin içerisine gönderiyoruz. Yetişmiyor, elimizdeki tohumluklar dahi gidiyor. Şu an 100 ton civarında gönderdik" dedi.

"Amacımız bu zor günlerde ülkemize destekçi olmak"

Sarımsağın korona virüse karşı etkili olduğunu ve çok iyi geldiği yönünde Alman Profesörlerin makalelerle ispatlandığını belirten Aydın Öngün'ün oğlu Uğur Öngün, "Aşırı bir derecede bu yıl yurtdışından talebimiz vardı ama Tarım Bakanlığımızın tabi bize tavsiyesi ve isteği ile belli bir miktar yurtdışına ihracat yaptık. Geri kalanını Türkiye içinde olan taleplerimiz. Çünkü biliyorsunuz bir pandemi sürecimiz var. Bu süreçte de sarımsağın insan vücuduna faydaları ve insan vücudunda bağışıklık kazandığı için pandemiye çok iyi geldiği zaten Alman birçok profesör doktor tarafından makalelerde belirtilmiş ve ispatlanmıştır. Bu sebepten dolayı da insanlar bunun faydasını gördükleri için şu an Türkiye içinde çok büyük bir talep var. 81 ile Aydın Öngün'ün yetiştirdiği sarımsakları, ben de İngiltere'deki eğitimimi bırakarak ailem için, ülkemize faydalı olabilmek için destek vermeye geldim. Bu yıl üretim azdı ve biliyorsunuz Türkiye'de sadece tek organik sarımsak üretimi Aydın Öngün tarafından yapıldı. Bu Türkiye içinde büyük bir rağbet gördüğü için şu anda yurtiçi ve yurtdışına ürün bulamıyoruz. Yoğun bir talep var, özellikle Aksaray sarımsağı için. İçindeki besinleri ile selenyum oranlarıyla çok aşırı derecede besin kaynağıyla özellikle toprağından, ikliminden ve cinsinden dolayı şu an Türkiye genelinde çok büyük bir talep var. Cumhurbaşkanımız bu zorlu süreçte, biz Cumhurbaşkanımız ve devletimiz için şunu yapmak istedik; biliyorsunuz sarımsak fiyatları çok yüksek fiyatlarda seyrediyordu. Bunu biz üretici Aydın Öngün olarak sarımsak fiyatlarını yarı yarıya düşürdük. Türkiye içinde insanlar faydalansın, özellikle bu zor günlerde 3'te 1 fiyatına kadar düşürdük diyebiliriz. Buradaki amacımız para kazanmak değil, ülkemize bu zor günlerinde destekçi olmaktır" diye konuştu.

"Sarımsak üretiminde Türkiye'de 4.'yüz"

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise "Tabi ki bilindiği üzere ilimiz yüzde 80 tarım ve hayvancılıkla uğraşan, tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 5'te olan bir ilimiz. Sarımsak üretimi de ilimizde yoğun bir şekilde yapılıyor. Şu anda ilimizde yaklaşık 15 bin dekar alanda 15 bin tonun üzerinde sarımsak üretimimiz var. Türkiye'de de sarımsak üretiminde sarımsak üretiminde 4.'yüz. Üretimimizde sıkıntı yok. Verimli üretim yapıyoruz ve Türkiye'nin her yerine şu anda sarımsak satışı yapıyoruz. Çiftçimiz memnun, rekolte de yüksek. Aynı zamanda bilindiği üzere sarımsak bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için şu an Türkiye'de de talebi büyük. 81 ile ilimize sarımsak satışı yapılmakta. Şu anda pandemiden dolayı da bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ürünlere talep olduğu için ilimizde de sarımsağa büyük bir talep var korona açısından. Bu açıdan da ilimiz bütün üretimini yaparak Türkiye'deki sarımsak talebini karşılıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin sarımsak ihtiyacını karşılamak üzere ilimizdeki sarımsak üreticilerimizle omuz omuza vererek, onları 24 saat destekleyerek çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Koronavirüs, Aksaray, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 12:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu - Son Dakika Ekonomi
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