Korona virüse inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor - Son Dakika
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Korona virüse inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor

6 saat önce

Korona virüse inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor Büyük oranda 65 yaş üstü vatandaşların yaşadığı Aşağıdemirci köyünde muhtarlıktan özel izin alan vatandaşlar, hem tarlalarını ekiyor hem de hayvanlarını otlatıyor Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Aşagıdemirci köyünde tarım ve...

Korona virüse inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor

Büyük oranda 65 yaş üstü vatandaşların yaşadığı Aşağıdemirci köyünde muhtarlıktan özel izin alan vatandaşlar, hem tarlalarını ekiyor hem de hayvanlarını otlatıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Aşagıdemirci köyünde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 65 yaş üstü vatandaşlar, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında muhtarlıktan izin alarak çalışmaya devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insan sağlığını ve yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 60 haneli Aşağıdemirci köyünde yaşayan vatandaşların birçoğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Korona virüs salgı nedeniyle bir süre işlerine ara veren köy sakinleri, hükümet yetkililerinin verdiği özel izinlerle yeniden tarlalarının yolunu tuttular.

"Geçim kaynağımız çiftçilik, mecbur ekim yapmak zorundayız"

Büyük oranda yaşlı bir nüfusa sahip Aşağıdemirci köyünde yardımcısı olmadığı için muhtarlıktan aldığı özel izinle tarlasında yetiştirdiği buğdayları ilaçlamaya çıkan Çiftçi Mehmet Kuzu(65), " Korona virüsten dolayı hayat durdu. Evlere kapandık ama bizim geçim kaynağımız çiftçilik mecbur ekim yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımız zaman geçim olmuyor. Bu bizim geçim kaynağımız. Yaşımız ileri de olsa yardımcım yok, mecbur ben yapıyorum" dedi.

"Devletimiz sağ olsun"

Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Gezenise; "Başımıza böyle bir illet geldi. Hayvanlarımızı çıkartmak zorundayız ama yapacak bir şey yok. Maskemizi taktık, muhtarımızdan izin kağıdımız aldık. Sağ olsun devletimiz, ne yapalım geçim kaynağımız bu. Benim çocuklarım dışarıda. Bir ben bir de hanım var. Mecbur ben çıkartıyorum hayvanları" diye konuştu.

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının kendi köylerinde de olduğunu ve çalışmaların özel izinle yapıldığını belirten Aşağıdemirci Köyü Muhtarı Enver Sağlam, "Köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hem işlerini yapmaları hem de beslenmemiz açısından önemi var. Bu yüzden onlara izin belgeleri veriyoruz. Muhtarlık tarafından 65 yaş üstü vatandaşlarımıza verdiğimiz izin belgeleri ile tarım ve hayvancılık ile uğraşan köylülerimiz işlerini yerine getirmektedir" açıklamasında bulundu.

Korona virüse inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Biga, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:36 Kaynak: İHA

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