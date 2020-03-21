Korona virüse karşı AŞTİ'ye termal kamera - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüse karşı AŞTİ'ye termal kamera - Son Dakika

Korona virüse karşı AŞTİ'ye termal kamera

6 saat önce

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne (AŞTİ) termal kamera yerleştirildi.

Korona virüse karşı AŞTİ'ye termal kamera, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne (AŞTİ) termal kamera yerleştirildi. Diğer tüm kapıların kapatıldığı AŞTİ'ye giriş ve çıkışlar, termal kamera yerleştirilen kapıdan yapılıyor. Ayrıca, AŞTİ'ye giren ve çıkan otobüslerin ara durakları da kapatıldı.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da yeni bir uygulamaya daha gidildi. Her gün yüzlerce otobüs ile binlerce vatandaşın girdiği ve çıktığı AŞTİ'ye ısıölçer termal kamera yerleştirildi. Diğer tüm kapıların kapatıldığı AŞTİ'ye giriş ve çıkışlar, termal kamera yerleştirilen kapıdan yapılıyor.


Ara indirme-bindirme durakları kapatıldı


Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, AŞTİ'ye yerleştirilen termal kameraya ilişkin açıklamalarda bulundu.


AŞTİ'de konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Bildiğiniz gibi koronavirüsle mücadelede en önemli unsur, yayılmanın önlenmesi. Bu kapsamda şehre kara yoluyla, otobüs taşımacılığıyla gelen vatandaşlarımızın Ankara'ya girişini ve Ankara'dakilerin çıkışını kontrol altına almak istedik. Başkanımızın talimatıyla şehrin ana giriş-çıkış yollarında ara indirme-bindirme durakları, vatandaşımıza kolaylık olsun diye tesis edilmişti. O durakların tamamını geçtiğimiz hafta itibariyle başkanımızın talimatıyla kapattık. Ankara'ya otobüs yolculuğuyla gelecek olan herkes artık AŞTİ'ye gelmek durumunda ve Ankara'yı otobüsle terk edecek herkes de buradan otobüse binmek durumunda" dedi.


Koç, "Bu giriş çıkışları kontrol edebilmek için termal kameralı ısıölçer sistemini önceki gün itibariyle burada aktive ettik. AŞTİ'nin çok giriş-çıkış kapısı var, onların tamamını kapattık, tek girişe indirdik" ifadelerini kullandı.


AŞTİ'ye bir termal kamera daha yerleştirileceğini belirten Koç, "Pazartesi gününden itibaren de geliş ve gidiş ayrı ayrı, iki kattan kabul edeceğiz" şeklinde konuştu.


"Ateş 37,5'in üzerindeyse sistem hem sesli hem görsel alarm veriyor"


Termal kamera uygulamasının işleyişi ile ilgili bilgiler de veren Koç, "Burada sistem, gelen yolcunun ateşini uzaktan, temassız ölçüyor ve ateş normal sınırda ise yeşil bir görüntüyle kendisi normal girişini, çıkışını sağlayabiliyor. Eğer ateş 37,5'in üzerinde ise sistem hem sesli hem görsel alarm veriyor. Kendisine yan masadaki arkadaşlarımız maske ikram ediyorlar. Dışarıda sağlık ekibi bekliyor, oraya yönlendiriyoruz. Direniş gösterecek olursa görevli polislerimiz var, onlardan yardım istiyoruz. 112 Acil Servis ekibi ile Bakanlıkça belirlenmiş hastaneye gidiyor. Orada kendisine Korona virüs testi uygulanıyor. Testi pozitif çıkarsa hastanede tedaviye alınıyor, negatif çıkarsa da serbest bırakılıyor" dedi.


Koç, uygulamanın 24 saat kesintisiz sürdüğünü de kaydetti. - ANKARA

Ankara, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:44 Kaynak: İHA

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