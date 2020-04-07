Korona virüse karşı Berat Kandilinde de camilerden dua sesleri yükseldi - Son Dakika

Korona virüse karşı Berat Kandilinde de camilerden dua sesleri yükseldi

KIRIKKALE - Korona virüs salgınınn son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale'deki tüm camilerden Berat Kandilinde de dualar edildi.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen Korona virüs (Covid-19) nedeniyle salgının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanından sonra Kırıkkale'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Ramazan ayının habercisi Berat Kandilinde de Krona virüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için kent genelindeki camilerden dua sesleri yükseldi.

Kırıkkale Nur Camii'nden edilen dua metninde yer alan ifadeler şöyle:

"Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım! Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım! İlahi ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım! ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!"

Duanın ardından tekbir ve salat-ü ümmiye makam üzere üç defa okundu.