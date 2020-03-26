Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor - Son Dakika
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Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor

6 saat önce

Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor BOREN Endüstriyel İlişkiler Koordinatörü Dr. Sedat Sürdem, bor katkılı el dezenfektanı sürecini anlattı "Bor katkılı el dezenfektanının üretimi en kısa zamanda ETİ MADEN tarafından gerçekleştirilecek" BOREN Endüstriyel İlişkiler...

Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor

BOREN Endüstriyel İlişkiler Koordinatörü Dr. Sedat Sürdem, bor katkılı el dezenfektanı sürecini anlattı

"Bor katkılı el dezenfektanının üretimi en kısa zamanda ETİ MADEN tarafından gerçekleştirilecek"

ANKARA - BOREN Endüstriyel İlişkiler Koordinatörü Dr. Sedat Sürdem, yerli ve milli olarak üretilecek bor katkılı el dezenfektanıyla ilgili, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Bakanımızın telkinleriyle biz borlu el dezenfektanı geliştirdik. Bu dezenfektanın içinde; alkol, aloe vera, lavanta yağı, çağ ağacı yağı, gliserin var. Bu formülasyonu biz burada geliştirdik. Ar-Ge'si tamamlandı. Üretime en kısa sürede inşallah ETİ MADEN tarafından gerçekleştirilecek. ve halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurmuştu. Bakan Dönmez, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımla, Kovid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz etti. Bakan Dönmez, Ar-Ge çalışmaları tamamlanan bor katkılı el dezenfektanı için seri üretime başlanacağını da bu şekilde duyurdu. Ar-Ge çalışmalarının sürdüğü Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün kapılarını İhlas Haber Ajansına açan yetkililer, milli ve yerli bor katkılı el dezenfektanına dair ayrıntıları paylaştı.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Endüstriyel İlişkiler Koordinatörü Dr. Sedat Sürdem, BOREN'de yapılan faaliyetleri aktardı. Sürdem, ileri düzeyde laboratuvarların olduğunu söyleyerek, çeşitli çalışmalar yapıldığını, "Bor Enstitüsü olarak kendi bünyemizde, laboratuvarlar oluşturduk. Birçok alanda temel ve kimyasal analizler yapmakla birlikte, kaplama laboratuvarlarımız, kompozit laboratuvarlarımız, organik polimer laboratuvarlarımız mevcut. İleri düzeyde de laboratuvarlarımız var. Buralarda çeşitli çalışmalar yapmaktayız" diye konuştu.

"Bor, birçok şeye iyi geliyor"

Vatandaşın bor minareline ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalar yapıldığına değinen Sürdem, "Pet atıklarından ahşap yapıştırıcı üretebiliyoruz. Yağlardan sünger üretiyoruz. Daha da tekniğe gidecek olursak; bordan, borlu kanser ilacı üretmeye çalışıyoruz. Son aşamalarındayız. Testleri devam etmekte, inşallah onu da kısa sürede tamamlayacağız. Birçok ürünümüz var fakat yaraların iyileşmesi için geliştirdiğimiz borlu bir sünger var. Bu sünger daha önce siyah renkte üretilen ithal olan gümüş nitratlı süngerin muadili olarak üretildi. Gümüş nitratlı süngere göre bizim süngerimiz kat kat daha etkili olmakta. Hasta denemeleri yapıldı. Adana Şehir Hastanesi'nde denemelerden başarılı sonuçlar alındı. Üretilip satılması için bir firma girişimlerini tamamlamak üzere. Ahşap malzemeye borlu bir formülasyon geliştirerek uyguladık. Bu da ahşabın ömrünü çok uzun sürelere çıkarabilmekte. Mantarın ve bakterilerin ahşabı yemesini engelliyor. Bununla ilgili de iki firmaya lisans hakkı verdik. Dünyada bor gıda takviyeleri olarak satılan ürünler var. İnsanda bor eksikliği olduğu zaman çeşitli problemler ortaya çıkıyor. Örneğin, kemikte ve bağışıklık sisteminde bozulmalar oluyor. Tabii bunun vücuda alınabilir formlarını geliştirdik. Ar-Ge'lerini tamamladık. Bunun da üretimini firmalar ya da firmalarımızla birlikte planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Bakanımızın telkinleriyle biz borlu el dezenfektanı geliştirdik"

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte el dezenfektanı konusunda çalışmalara başlandığını söyleyen Sürdem, "Korona virüs ortaya çıktıktan sonra, 'Borun etkisi olabilir mi?' diye bir düşünce ortaya çıktı. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Bakanımızın telkinleriyle biz borlu el dezenfektanı geliştirdik. Tabii bu el dezenfektanının en önemli özelliği bizim açımızdan baktığınız zaman; borlu bileşiklerin içerisinde olması. Bu dezenfektanın içinde; alkol, aloe vera, lavanta yağı, çağ ağacı yağı, gliserin var. Bu formülasyonu biz burada geliştirdik. Ar-Ge'si tamamlandı. Üretime en kısa sürede inşallah ETİ MADEN ile birlikte gerçekleştireceğiz. ve halkımızın kullanımına sunacağız" diye konuştu.

"Dezenfektanların içeriğinde bor kullandığınız zaman elinize nem ve yumuşaklık hissi verir"

Bor katkılı el dezenfektanının halihazırda piyasada bulunan el dezenfektanlarından farkını açıklayan Sürdem, "Çok önemli bir fark var. Alkol tarzı bileşimler kullanıldığı zaman ellerde tahriş, çatlamalar ve yaralar oluşmakta. Dolayısıyla bu dezenfektanların içeriğinde bor kullandığınız zaman elinize nem ve yumuşaklık hissi verir. Bu yumuşaklıkla birlikte borun antimikrobiyal özelliği var. Alkolle, esansiyel yağlar antiviral özellik gösterirken bor da bunlarla birlikte antimikrobiyal özellik gösteriyor. Dolayısıyla alkol ve esansiyel yağlar uçtuğunda bor elimizde kalmakta. Eğer elimizde mikroplar varsa bor onu öldürmekte ilave olarak yaranız varsa, o yaranın iyileşmesinde vesile olmakta. Zararı olmadığı gibi birçok da yararı var" dedi.

"Halkımızın bizden ve bordan beklentisini bir şekilde yerine getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Kısa zaman sonra piyasaya sürülecek bor katkılı el dezenfektanının ekip çalışması sonucunda ortaya çıktığının altını çizen Sürdem, "Ekibimizle çok farklı konuları çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte bu dezenfektanı geliştirdik. Bu şekilde milli ve yerli ürünlerin piyasaya çıkması bizim için çok önemli. Halkımızın bizden ve bordan beklentisini bir şekilde yerine getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni ürünleri piyasaya arz edeceğiz" diye konuştu.

Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:08 Kaynak: İHA

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