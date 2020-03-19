Korona virüse karşı C vitaminin kaynağı olan limona talep arttı - Son Dakika
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Korona virüse karşı C vitaminin kaynağı olan limona talep arttı

6 saat önce

Korona virüse karşı C vitaminin kaynağı olan limona talep arttı Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan: "Narenciye ürünleri bu ortamda sıklıkla alınması ve tüketilmesi lazım" Yetkililer, korona virüsüne karşı direnç kazanmak için limon tüketmeyi öneriyor Sakarya Sebze...

Korona virüse karşı C vitaminin kaynağı olan limona talep arttı

Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan: "Narenciye ürünleri bu ortamda sıklıkla alınması ve tüketilmesi lazım"

Yetkililer, korona virüsüne karşı direnç kazanmak için limon tüketmeyi öneriyor

SAKARYA - Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, korona virüsüne karşı direnç kazanmak için bol bol limon ve narenciye meyvelerini tüketmek gerektiğini belirtti. Korona virüs salgını sonrası bazı uzmanların vatandaşlara C vitamini tüketmesi gerektiği çağrısının ardından limona olan talep Sakarya'da da arttı.

Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesiyle birlikte limona olan talep de arttı. Vatandaşlar özellikle son bir haftadır en çok limonu tercih ediyor. Yetkililer, tüm dünya'da hızla yayılan korona virüsüne karşı bağışıklık kazanmak için bol bol C vitaminin kaynağı olan limon ve narenciye meyvelerini tüketmeye davet etti. Vatandaşların yoğunluğunun devam ettiğini belirten Pazarcı esnaf Recep Erdoğan, "Limon satışları baya bir artış sağladı şuanda. Herkes korkuyor galiba hastalıktan, korunmak için C vitamini diye alıyorlar limonu. Hastalık çıktığından beri yani yaklaşık bir 4 gündür yoğunluk var limon satışında" dedi.


Yeşillik ve limondan korkmasınlar

Sadece limon almak için pazara geldiğini belirten vatandaş Şeref Geyik, "Evde limonum bitti diye özellikle pazardan limon almaya geldim. Sabah ve akşam sıcak suyu kaynatıyorum evde bir tane de limon sıkıyorum içine aç karnıma ılık bir şekilde içiyorum, bütün mikropları öldürüyor. Limon bizim vazgeçilmezimizdir, limonu biz çok tüketiyoruz. Bende bütün vatandaşlarımıza bol bol limon tüketmelerini ve yeşillik tüketmelerini öneriyorum. Korkmasınlar limon ve yeşillikten, iyidir bunlar" diye konuştu.


Limon kilo kilo satılmakta

C vitamini fazla olan limonun satışının arttığını vurgulayan Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, "Bilindiği gibi günümüzün ve 2020'nin baş belası olan bir virüs çıktı dünya ve ülkemizde. Bununla ilgili önlemler alınmakta tabii ki önemli olan gıda ve yiyeceğimize dikkat etmek. Özellikle narenciye ürünleri bu ortamda sıklıkla alınması ve tüketilmesi lazım. Özellikle limonun biraz daha C vitamini yüksek olduğundan dolayı insanın bünyesini daha dirençli hale sokuyor. Kivi, limon, portakal olmak üzere C vitamini yüksek olan narenciye ürünlerini tüketmemiz lazım. İnsanların bağışıklık sistemini artırmak için kesinlikle C vitamini yüksek olan meyve ve sebzeler tüketilmeli. Bunun başında da limon öne gelmektedir, bilindiği gibi suyu, kabuğu ve çekirdeği faydalı dolayısıyla şuanda limon fiyatları da bununla beraber yükselmeye başladı. Mevsim sonuna da geliyoruz tabi depolarda fazla limonda yok. Pazarlarımıza virüs dolayısıyla fazla insan gelmiyor, ticari ortam biraz azaldı. Gelen insanların birçoğu da meyve tezgahlarına yönelmekte, özellikle limon tezgahlarına yönelmekte. Limon kilo kilo satılmakta" şeklinde konuştu.

Korona virüse karşı C vitaminin kaynağı olan limona talep arttı

Türkiye, Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:09 Kaynak: İHA

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