Korona virüse karşı cadde ve sokakları 'Zabaha Kadar' yıkadılar - Son Dakika

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Korona virüse karşı cadde ve sokakları 'Zabaha Kadar' yıkadılar
6 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan korona virüs dezenfekte çalışmaları, 'Zabaha Kadar Temizledik Beyaa' notu paylaşıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan korona virüs dezenfekte çalışmaları, 'Zabaha Kadar Temizledik Beyaa' notu paylaşıldı. Paylaşım sosyal medyada tıklama ve beğeni rekorları kırdı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta belediyelerin aldığı dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürerken, Kapaklı Belediyesi'nden konuyla ilgili gülümseten bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, hareketli müzik eşliğinde temizlik ekiplerinin dezenfekte çalışmaları paylaşıldı. Paylaşıma 'Zabaha Kadar Temizledik Beyaa' notunun düşülmesi de sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:05 Kaynak: İHA
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