Kırıkkale Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında tüm cami ve Kur'an kursları dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgının Türkiye'de görüldüğü günden bu zamana kadar düzenli olarak cami ve Kur'an kurslarında dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kent genelindeki 177 cami ve Kur'an kurslarında yürütülen çalışmalarla vatandaşların sağlıklı şekilde ibadetlerini yerine getirmelerinin sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler çalışmalarında Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlarla koruyucu kıyafet giyerek dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Belirli aralıklarla dezenfekte çalışmaları devam edecek. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için öncelikli. Şehir genelinde salgına karşı gerekli tüm önlemeleri alıyoruz ve çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da kişisel hijyenin önemli olduğu bu dönemde maske, mesafe ve el temizliğine dikkat etmelerini istiyoruz."