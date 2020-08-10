Korona virüse karşı denetimler aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Korona virüse karşı denetimler aralıksız devam ediyor

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Korona virüse karşı denetimler aralıksız devam ediyor, System.String[]

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmete başlayan işyerleri ve düğün salonlarını denetledi.

Sıkı bir denetim gerçekleştiren ekipler, işletmeleri ve vatandaşları kurallara uyulup uyulmadığı konusunda uyarılarda bulundu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "1 Temmuz'dan bu yana başlayan düğün sezonuyla birlikte düğün salonlarını ve sokak düğünü yapılan yerlerde de denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın son olarak 81 ilde başlatmış olduğu 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla denetimlerimizi daha sıklaştırarak, vatandaşlarımızın toplu olarak kullandıkları alanlarda kurallara uyulması konusunda elimizden geleni yapacağız" dedi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında rutin olarak denetimlerini sürdüren Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' parolasının ardından denetimlerini daha da sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, ekipleri ile koordineli şekilde yaptığı denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı spor salonları, oyun salonları, berberler, kuaförler, güzellik merkezleri ve masaj salonlarını, düğün salonlarını ve sokak düğünlerini sıkı bir denetim gerçekleştirildi. Maske kullanımı, sosyal mesafe, dezenfektan kullanımı, tek kullanımlık ürünler bulundurulması ve temizliğe ilişkin denetim yapan ekipler, söz konusu mekanların ruhsat ve belgelerini de kontrol ettiler.

"İlçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

Korona virüs tehlikesi geçip, hayat tamamen normale dönene kadar denetimlerinin devam edeceğini belirten Başkan Örki, "Normalleşme takviminin başlamasıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz toplu yaşam alanlarını sürekli denetliyorlar. Ayrıca 1 Temmuz'dan bu yana başlayan düğün sezonuyla birlikte düğün salonlarını ve sokak düğünü yapılan yerlerde de denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın son olarak 81 ilde başlatmış olduğu 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla denetimlerimizi daha sıklaştırarak, vatandaşlarımızın toplu olarak kullandıkları alanlarda kurallara uyulması konusunda elimizden geleni yapacağız. Öte yandan pandemi süreci başladığı günden bu yana ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bizler yerel idareciler tüm hizmetlerimizin yanında vatandaşlarımızın sağlığını da düşünmek zorundayız. Çünkü hassas bir süreçten geçiyoruz birimizin hasta olması birçoğumuzun hasta olması demektir. İnşallah bu günleri de en kısa zamanda geride bırakacağız" dedi. - DENİZLİ

Koronavirüs, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüse karşı denetimler aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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