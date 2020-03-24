Korona virüse karşı enginar hasadı erken başladı - Son Dakika
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Korona virüse karşı enginar hasadı erken başladı

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesi ile birlikte Aydın'da ciğer ve solunum dostu olarak üretilen enginarın hasadı da erken başladı.

Korona virüse karşı enginar hasadı erken başladı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesi ile birlikte Aydın'da ciğer ve solunum dostu olarak üretilen enginarın hasadı da erken başladı. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda halkın doğal ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeye başlaması ile birlikte Aydın'da hasat edilen enginarlar özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gönderilmeye başlandı.


Bursa'dan sonra en büyük üretim merkezi olan Aydın'da, karaciğer dostu ve vitamin deposu enginarın hasadına başlandı. Tüketicilerin vitamin deposu enginara bir an önce ulaşmaları açısından hasada bu yıl erken başladıklarını dile getiren üreticiler, enginarları ülkenin değişik illerine toptancılar aracılığı ile ulaştırdıklarını ifade etti. Enginar üreticileri tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüse karşı enginar tüketmenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirterek, tüm vatandaşları enginar tüketmeye davet etti.


"Herkesin bu dönemde kesinlikle tüketmesi gerekir"


Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 500 dönüm alanda enginar üretimi yapan üreticilerden Uğur Uğurlu, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl enginar hasadına erken başladıklarını belirtti. Uğurlu, "İnsanlarımızın bir an önce vitamin deposu enginarı tüketebilmeleri için hasada erken başladık. Akciğer, karaciğer dostu enginarlarımızı İzmir, İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Yaklaşık 500 dekar alanda sakız, yerli ve kırmızı Bursa çeşidi olmak üzere enginar üretimi yapıyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar biraz düşük, tabi havaların soğuk gitmesinden dolayı rekoltede azalma var. Geçen sene enginarın adet fiyatı 2,5 TL civarındayken, bu sene 2 ile 2,4 TL arasında değişiyor. Enginarın yaprağından gövdesine, baş kısmına kadar, korona virüse karşı çok faydası olduğunu düşünüyorum. Üretici olarak vatandaşın enginar yemesini tavsiye ederim çok faydası var" diyerek herkesin bu faydalı gıdaya bir an önce ulaşması için hasada da erken başladıklarını söyledi.


Enginar hasadı yapan işçiler de enginarın faydalarından bahsederek, vitamin deposu olan enginarın sağlık açısından tüketmenin faydalı olacağını söylediler.


Şifa deposu enginar


En önemli faydası karaciğere dost olması olarak bilinen enginarın, sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Şifa deposu enginar; yüksek oranda A, B1 ve C vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, manganez içeriyor. Bir orta boy çiğ enginar, yaklaşık 60 kalori enerji veriyor. Kolesterol içermeyen kalp dostu enginar, bedenimizin en ağır ve en büyük organlarından biri olan karaciğerin sağlıklı olması için tüketmemiz gereken özel bir besin olarak tavsiye ediliyor. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:37 Kaynak: İHA

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