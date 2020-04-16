Korona virüse karşı jeotermal temizlik - Son Dakika
Son Dakika Yerel Korona virüse karşı jeotermal temizlik - Son Dakika

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

7 saat önce

Korona virüse karşı jeotermal temizlik Balıkesir'in Sındırgı ilçesi koronaya karşı jeotermalle temizleniyor Balıkesir'in jeotermal suları ile ünlü, termal alanında cazibe merkezi halini alan Sındırgı ilçesinde korona virüsüne karşı dezenfekte işlerinde Jeotermal su kullanılıyor.

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi koronaya karşı jeotermalle temizleniyor

BALIKESİR - Balıkesir'in jeotermal suları ile ünlü, termal alanında cazibe merkezi halini alan Sındırgı ilçesinde korona virüsüne karşı dezenfekte işlerinde Jeotermal su kullanılıyor.

Kaynağında 98 derece ve mineral bakımından oldukça zengin bir su kaynağına sahip Sındırgı ilçesinde, ısınma amacıyla kullanılan jeotermal su aynı zamanda dezenfekte amacıyla da kullanılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüten Sındırgı Belediyesi ekipleri özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı ve pazar yeri başta olmak üzere toplu kullanım alanlarını jeotermal suyla köpük köpük yıkıyor. Sıcak suyun mikropları kırdığını düşünen halk da uygulamadan memnun.

Doğal şehrin doğal kaynaklarının da mücadelede etkin bir şekilde kullanıldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Dünyanın başına bir kabus gibi çöken korona ülkemizde de maalesef canlar aldı. İnşallah bir an önce bu korona dan bu beladan bir an önce kurtuluruz. Bu kapsamda şehrimizin 75 mahallesinde gece gündüz çalışıyoruz. Dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Temizlik çalışmalarına önem verdik ve vefa grubu üyeleriyle beraber halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sındırgı bir jeotermal memleketi yani sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzla evlerimizi ısıttığımız gibi o temiz ve ucuz enerjiyle aslında bizler bu koronayla da mücadele ediyoruz. Bakıyoruz ki meydanımızı, caddelerimiz, pazar yerlerimizi o 98 derecelik o sıcak suyu hepsi o sıcaklıkta olmasa bile 65, 70 derecelik sıcak suyla caddemizi, sokağımızı yıkıyoruz. Halkımıza hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Belediyemiz doğal işlerde doğal yapısında bulunan jeotermali dezenfekte çalışmalarında kullanıyor" şeklinde konuştu.

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Balıkesir, Sındırgı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:57 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından güzellik sırrını paylaştı Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu         
14:55
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti         
14:50
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu         
13:46
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı         
13:44
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı         
13:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 17:00:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüse karşı jeotermal temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]