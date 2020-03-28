Korona virüse karşı sumak ekşisi önerisi - Son Dakika

Sumağın Korona virüse karşı bağışıklık güçlendirici etkisi olduğunun ortaya çıkması üzerine Kahramanmaraş ve çevresinde yetişen sumak ekşisi yok satmaya başladı.



Kahramanmaraş'ta dağlık alanlarda yetişen ve birçok yiyeceğe konulan sumak ekşisi ve baharatı hastalıklara kalkan görevi yapıyor. Vücut direncini artırdığı öğrenilen sumak ekşisinin limondan daha etkili olduğu belirtiliyor.



Kahramanmaraş'ta 3 çocuk annesi Sultan Kaçamaz'da, sumak ekşisi alanda girişimciliği ile ön plana çıkıyor. Kendi imkanlarıyla kurduğu tesiste sumak ekşisi hazırlayan Kaçamaz, yüksek kesimlerde toplanan sumağın suyunun günlerce gün ışığında bekletildikten sonra elde edildiğini de söyledi.



Sumak ekşisinin hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığını ifade eden Kaçamaz, "Sumak bitkisini önce dağlardan toplayıp temizleyip yıkadıktan sonra, su ile dolu sal içine bırakıp yaklaşık bir buçuk saat bekletiyorum. Daha sonra suyunu alıp uygun malzeme içine bırakarak güneşte bekletmeye alıyoruz. 15 gün gün ışığında bekleyen sumak bitkisinin suyu ile sumak ekşisinin akıtı ortaya çıkıyor. Sumağın temizlenmesinden sonra tohumunu ezip ve daha sonra kurutarak baharatını elde ediyoruz. Sumak çok faydalı bir yiyecektir özellikle ekşili çorba, kelle paça, salata, dolma ve sarma gibi ürünlerde limon yerine kullanıyoruz. Sumağı şeker ve tansiyon hastaları kullanıyor. Korona virüse de faydası olduğu belirtiliyor. Sumağın bir kaşığı 10 limona denktir. Bir litre suya iki yemek kaşığı bırakıp karıştırıp günlük bir bardak tok karnına içenler de sağlıklı yaşayacağını söyleyebilirim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ