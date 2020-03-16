Korona virüse karşı 'yaka kartlı' önlem - Son Dakika
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Korona virüse karşı 'yaka kartlı' önlem

6 saat önce

Kırıkkale'de bir oda başkanının 'korona virüsü' pandemisine karşı aldığı yaka kartlı tedbiri görenler başkanla tokalaşmıyor.

Korona virüse karşı 'yaka kartlı' önlem, System.String[]

Kırıkkale'de bir oda başkanının 'korona virüsü' pandemisine karşı aldığı yaka kartlı tedbiri görenler başkanla tokalaşmıyor. Duyarlı Başkan, esnafı da ziyaret ederek tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre bir çok ülkeye yayılan Korona virüsü nedeniyle uzmanlar da temastan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Bu uyarıyı dikkate alan Kırıkkale Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yurdalan Eroğlu'nun "korona virüsü" pandemisine karşı aldığı önlem görenleri şaşırtıyor. Başkanın yakasına taktığı "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" şeklindeki yazıyı görenler temaslı selamlaşmadan kaçınıyor. Önce şaşıran vatandaşlar el sıkışmadan ya da sarılmadan vazgeçip elini kalbinin üzerine götürerek selamlaşıyor. Başkan Eroğlu, hem caddedeki vatandaşları hem de esnafı 'korona virüsü' pandemisine karşı ev ve iş yerini dezenfekte etmeleri gerektiği hususunda uyarılarda bulunuyor.


"Sağlığımız adına böyle bir şey başlattım"


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Korona tehlikesinin devam ettiğini belirten Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yurdalan Eroğlu, esnafları da gezerek hijyenik olmaları noktasında uyardıklarını kaydetti. Sağlığın önemli olduğunun altını çizen Eroğlu, "'Halkın sağlığı bizim sağlığımız. Bizim sağlığımız halkın sağlığı' diyerek kampanya başlattık. Bunun için esnafı uyarıyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor hijyen konusunda. Gıda sektörü de buna çok önem veriyor. Esnafımız duyarlı davranıyor ama bu krizi atlatana kadar daha dezenfekte olması kolonya kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Fakat şu anda kolonya yok kısıtlı. Biran önce kolonyaların halka yetişmesi gerekiyor. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Vatandaş geliyor 'başkanım hoş geldin' diyor tokalaşmak istiyor. Ben de bunu bu şekil de taktım görsün diye. Dikkat edelim kendi sağlığımızı karşımızdaki kişinin sağlığını düşünmek için böyle bir şey başlattım" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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