Korona virüse karşı yeni kısıtlamalar başladı - Son Dakika

Korona virüse karşı yeni kısıtlamalar başladı

Restoranlar paket servis yapacak

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığınca tüm illere gönderilen genelge doğrultusunda korona virüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamalar, saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamalar kapsamında restoranlar sadece paket servis yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından, korona virüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamaları açıklamıştı. Kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelde yer alan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı. Genelge kapsamında, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri saat 20.00'de kepenk indirdi.

Paket servis uygulaması yapılacak

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya ve online yemek sipariş firmaları kısıtlamanın uygulamaya girdiği saat itibariyle sadece telefon ya da internet üzerinden yapılan siparişlere paket servis hizmeti sunmaya başladı. Bunun yanı sıra restoran, lokanta, kafe ve kafeteryalar 10.00-20.00 saatleri arasında sadece 'gel-al' ya da paket servis şeklinde hizmet verecek.

Öte yandan, genelge kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Marketler, fırınlar ve bakkallar ise Cumartesi ve Pazar günler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

"Tedbirlere uymak zorundayız"

Tedbirler doğrultusunda önlemlerini aldıklarını dile getiren bir restoran müdürü Hikmet Bulut, "Paket servisimize, gel-al sistemimize devam edeceğiz. Tedbirlere uymak zorundayız ama tabi restoran olarak kapanmak istemiyoruz. İçeri müşteri alınmadığı zaman sadece pakete ve gel-ala çalışıyoruz onun da pek fazla bir etkisi olmuyor. Yüzde 80 müşteri azalıyor. Restoran yüzde 20 kapasite ile çalışıyor. Sadece paket ve gel-al restoranın kapasitesine yetmiyor" şeklinde konuştu.