Korona virüse karşı yıkanabilir küresel aktif karbonlu maske - Son Dakika

Korona virüse karşı yıkanabilir küresel aktif karbonlu maske

İstanbul'da bir Koruyucu Sistem Üretici firması korona virüse karşı yeni bir maske geliştirdi.

Korona virüse karşı yıkanabilir küresel aktif karbonlu maske, System.String[]

İstanbul'da bir Koruyucu Sistem Üretici firması korona virüse karşı yeni bir maske geliştirdi. Küresel aktif karbon ile üretilen maskeler yıkanma özelliğinin yanı sıra yedek filtreleri ile 3 ay kullanılabilme özelliği taşıyor.

Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden maskeye ilgi her geçen gün artıyor. Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan bir Koruyucu Sistem Üretici firması, küresel aktif karbondan yıkanabilir maske üretimine geçti. Aktif küresel karbon ile üretilen maske yedek filtreler ile 3 ay kullanabilme özelliği taşıyor.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ: ZARARLI MADDELERİ ABSORBE ETMESİ

Üretime geçtikleri maskenin en büyük özelliğinin yıkanabilir ve anti bakteriyel olduğunu belirten Firma Sahibi Celal Öğütoğulları, "Savunma sanayindeki bilgi birikimimizi endüstriye kazandırarak ürün geliştirdik. Yıkanabilir maske üretme fikrimiz buradan çıktı, dolayısıyla biz bu koruyucu üretim sistemlerinde kullandığımız koruyucu tabakalardan maske yaptık. Şimdi bu maskenin ne özelliği var dünyada üretilen aktif karbon maskeler var fakat bizim kullandığımız aktif karbon küresel aktif karbondur yani sıfır toz yüzey alanı çok yüksektir. Aktif karbonlar absorban malzemelerdir yani zehirli gazları işte insan sağlığına zararlı bir sürü maddeyi absorbe eder. Aktif karbonun en önemli özelliği budur dolayısıyla böyle bir maske geliştirdik. Biz maskede iki tane şeye dikkat ediyoruz. Birincisi konforlu olması, ikincisi koruyucun değerinin yüksek olmasıdır" diye konuştu.

"YAPAY VİRÜSLERE KARŞI TESTTEN GEÇİRDİK"

Ürettikleri maskelerin yapay virüslere karşı testten geçtiğini belirten Firma Sahibi Celal Öğütoğulları, "Biz maskeleri ürettikten sonra bunların virüs geçerlilik testleri için Gebze Teknik Üniversitesi ile görüştük ve bunlar orada test edildi. Dünyanın en iyi maskeleri ile bizim maskeleri kıyaslama testi yapıldı ve bizim maskeler onlardan yüzde yirmi daha koruyuculuk değeri ortaya çıktı. Bizim maskenin bir özelliği de yıkanabilir olması ve 30 gün kullanılmasıdır. Bir maskede üç tane filtre var ve bu üç filtreyi dönüşümlü olarak kullanıyorsunuz yani bu da ne demek 90 gün bu maskenin filtresini kullanmış oluyorsunuz. Filtreler bittiği zaman da biz tekrar filtre gönderiyoruz" diye konuştu.

KARBONLU FİLTRELER VİRÜSLERE KARŞI KORUYOR

Maskenin kumaş katmanlarının üzerine karbonların yerleştiğini ifade eden Firma Sahibi Celal Öğütoğulları, "Yıkanabilir küresel aktif karbonlu maskeyi, Polimerden önce bir küresel aktif karbon üretiyoruz. Bu aktif karbonun yüzey alanı bin 200 gram bölü metrekarenin üzerindedir, bu ne demektir yani çok yüksek bir absorbun özeliğinin olduğunu göstermektedir. Bu küresel aktif karbonları iki kumaşın arasına lamine edilerek bir koruyucu tabaka yapıyoruz yani bir filtre yapıyoruz işte bu filtre bizi virüslerden zararlı maddelerden koruyan bir filtredir. Küresel aktif karbonlu maske virüslerden korumanın yanı sıra havayı temizliyor aktif karbonun böyle bir özelliği var" diye konuştu.

(Halit Arslan - Aykut Zor/İHA)

Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüse karşı yıkanabilir küresel aktif karbonlu maske - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı         
15:35
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı         
15:18
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu         
15:14
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı         
15:14
Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi         
15:14
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı         
15:09
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı         
15:01
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti         
15:00
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?         
14:56
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz         
14:53
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi         
14:49
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı         
14:37
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi         
14:30
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu         
14:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 17:20:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüse karşı yıkanabilir küresel aktif karbonlu maske - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]