Son Dakika › 3. Sayfa › Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını - Son Dakika
Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını
6 saat önce
Ümraniye'de korona virüs tedbirlerine aldırmadan açık olan ve kumar oynatılan kıraathaneye polis operasyon düzenledi.
Ümraniye'de korona virüs tedbirlerine aldırmadan açık olan ve kumar oynatılan kıraathaneye polis operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şahsa 44 bin 520 TL para cezası kesildi.
Ümraniye 'de Atatürk Mahallesinde bulunan bir iş yerinin ruhsatsız olduğu ve korona virüse rağmen kumar oynatıldığı bilgisi edinen polis ekipleri harekete geçti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kıraathanede 14 kişinin bulunduğu ve masaların etrafında toplu olarak oturdukları tespit edildi. İş yeri sahibi Mehmet T. ve diğer 13 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 44 bin 520 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. Kumar oynatılan kıraathane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı