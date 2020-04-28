Son Dakika › 3. Sayfa › Korona virüse rağmen kıraathanede toplu halde oturan vatandaşlara polisten baskın - Son Dakika
Korona virüse rağmen kıraathanede toplu halde oturan vatandaşlara polisten baskın
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde Ümraniye'de bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde Ümraniye'de bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde kıraathanede sosyal mesafe kurallarına uymayarak toplu halde oturan şahıslara para cezası kesildi.
Ümraniye'de korona virüse rağmen bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Atatürk Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, açık olan kıraathanede vatandaşların toplu halde oturduğunu belirledi. Yapılan incelemede kumar oynanmadığı ancak dört kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak toplu halde oturduğu görüldü. Şahıslara Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Kıraathaneye yapılan operasyon ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım