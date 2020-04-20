Korona virüse tedbir amaçlı 'Propolis' öneriliyor - Son Dakika
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Korona virüse tedbir amaçlı 'Propolis' öneriliyor

6 saat önce

Korona virüse tedbir amaçlı 'Propolis' öneriliyor Bağışıklık sistemini güçlü tutan propolise talep arttı 20 mililitresi 40 TL'den satılıyor Doç. Dr.

Korona virüse tedbir amaçlı 'Propolis' öneriliyor

Bağışıklık sistemini güçlü tutan propolise talep arttı

20 mililitresi 40 TL'den satılıyor

Doç. Dr. Kekeçoğlu; " Düzce'den elde edilen ürünün değerleri çok yüksek"

"Ameliyat sonrası organ yapışıklıklarına karşı propolis iyi geldi"

DÜZCE - Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı Anti mikrobiyel ve viral özelliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan propolis, bağışıklık sistemini güçlü tutan özelliği ile dikkat çekiyor. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdür Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Korona Virüse tedbir almak amacıyla propolis kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Korona Virüs Pandemisine karşı vatandaşlar doğal ürünlere yönelerek virüsten korunmaya çalışıyor. Doğal olarak üretilen ve daha önce ki Covidlere karşı bilimsel araştırmalar sonrasında iyi geldiği görülen propolis, son günlerde yoğun ilgi çekmeye devam ediyor. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, propolisin faydalarının sayılmakla bitmeyeceğini tedbir amaçlı vatandaşların bu ürünü kullanabileceğini belirtti.

"Bağışıklık sistemini koruyan doğan bir ürün"

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Anti mikrobiyel ve viral özelliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan propolisin Korona Virüse karşı etkili olmasının ardından litresinin yaklaşık 5-6 bin liraya satıldığını ve şifa dağıttığını belirtti. Kekeçoğlu şöyle devam etti; "Daha önceki çalışmaları daha önceki kovid türlerine iyi gelmiş. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Bir çok mikroorganizmaya bir çok virüste olduğu gibi daha önceki kovidlere iyi geldiği biliniyor. Ancak kovid-19'a iyi geliyor mu gelmiyor mu konusunda somut bir çalışma yok. O yüzden yüzde yüz iyi geliyor diyemeyiz. Ancak her zaman propolis ile ilgili söylediğimiz ve yüzde yüz emin olduğumuz bir şey var. Propolis kesinlikle bağışıklık sistemini koruyan, mikro organizmalara karşı vücudu koruyan zinde tutan dinç tutan çok güzel bir doğal ürün. Çok yararlı bir ürün. Dolayısı ile direk kovide karşı değil ama vücudun bağışıklık sistemini vücudun direncini arttırarak ve vücudu dışarıdan gelen mikroorganizmalara karşı koruyarak kovide karşı daha dirençli olmasını sağlar. Bu nedenden dolayı da kovide karşı tedbir almak amacıyla kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

"Düzce'den elde edilen ürünün değerleri çok yüksek"

Propolis ile ilgili çok yönlü araştırma olduğunu belirten Doç. Dr. Kekeçoğlu, "O kadar çok çalışma var ki propolisle ilgili yapılan çalışmaları burada saymak ile bitiremem. Ümmin sistem, bağışıklık sistemi, kalp üzerine çalışmalar, Romatizma üzerine çalışmalar, organ yapışıklığı üzerine çalışmalar, bir çok çalışma var. Biz Düzce Üniversitesi'nde yaptığımız anti mikrobiyel çalışma, anti fundal çalışmalar bunlarla ilgili ciddi bir başarı sağladı bu yörenin propolisi. Biz 28 il bazında elde edilen propolisleri denedik. Düzce ilinden elde ettiğimiz propolislerde anti mikrobiyel ve anti fundalar çok yüksek çıktı. Bu da güvenilir bir şekilde aslında vücudu mikro organizmalara ya da funkuslara karşı korumak adına kullanılabileceğini gösteriyor. Mantarlara bakterilere karşı vücudu koruyacağını gösteriyor" diye konuştu.

"Organ yapışıklıklarına karşı propolis iyi geldi"

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir öğretim görevlisinin ameliyat sonrasında organ yapışıklıkları üzerinde ki çalışmalarını propolis ile denediğini ve iyi bir sonuç alındığını dile getiren Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekekçoğlu sözlerini şu şekilde sonlandırdı; "Düzce Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma. Tıp fakültesinden bir hocamızın yaptığı bir çalışma. Ameliyat sonrası organ yapışıklıklarına karşı propolis çok iyi geldi. Bir çok propolisi denedi. Sadece bizim kendi ürettiğimiz propolisin dışında farklı markaları denedi. Su bazlısını da denedi. Ama en iyi alkolik ekstrasyonda dönüştürdüğümüz propolisler geldi. Buda çok güzel bir çalışma idi. Yine kanser ilaçlarının yan etkililerine karşı propolisin çok iyi olduğunu görüyoruz. Kanser ilaçları her ne kadar kansere karşı başarı sağlasa da vücuttaki yan etkileri de kaçınılmaz oluyor. Dolayısı ile vücuttaki kanser ilaçlarının bıraktığı yan etkileri önleyici bir etkisi var. Romatizim ağrılarına karşı iyi geliyor. Özellikle kullananlardan en fazla duyduğum oturarak namaz kılamıyordum. Artık kılabiliyorum şeklinde olabiliyor. Böyle birkaç çalışmamız oldu. Düzce Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz çalışmalar bunlar ama bunun dışında nörolojik çalışmalar var. Uyku bozukluklarına karşı yapılmış çalışmalar var. Fizyoloji ve üreme fizyolojisi adına çalışmalar var. Yani saymakla bitmez diyebilirim. Ürünün bir çok faydası ortaya konmuş. Her halde doğal ürünler arasında en fazla bilimsel araştırması olan ürün propolis. Bu yüzden gönül rahatlığı ile konuşabiliyoruz. Kovidle ilgili çalışmalarda var. Metin olarak bunları gösterebilirim ama Kovid-19 olarak bir çalışma yok. Bir bilim insanı olarak kovid-19 üzerinde bir araştırma yokken var diyemeyiz. Vücudu korumak için dirençli durmak için kullanılması gerektiğini vurguluyoruz."

20 mililitresi 40 TL'den satılıyor

Düzce Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında DAGEM tarafından elde edilen ürünlerin satışı da yapılıyor. Karaşım yapılmış bal, çeşitli bitkiler ve propolis temin edileyibiliyor. Bilimsel ortamda tahlil ve analizleri yapılan propolisin 20 ml'si 40 TL'den satışı yapılıyor.

Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından toplayarak ürettiği ve kocanın yalıtımında kullandığı reçinemsi madde olan propolise ilgi Korona Virüs sonra 100 katı arttığı bildirildi.

Korona virüse tedbir amaçlı 'Propolis' öneriliyor

Düzce Üniversitesi, Propolis, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:57 Kaynak: İHA

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