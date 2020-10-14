Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı- "Koro... - Son Dakika

Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı- "Koro...

14.10.2020 10:35

- Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı 50 günlük tedavinin ardından virüsü yenen kulüp başkanı taburcu oldu Hiçbi kronik hastalığı olmadığını söyleyen kulüp başkanı Fındık: "Korona virüse yeteri kadar dikkat etmedim" "Kimse ben gencim...

- Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı

50 günlük tedavinin ardından virüsü yenen kulüp başkanı taburcu oldu

Hiçbi kronik hastalığı olmadığını söyleyen kulüp başkanı Fındık:

"Korona virüse yeteri kadar dikkat etmedim"

"Kimse ben gencim yaşlıyım demesin"

"Her yoğun bakıma yatan ölecek diye de bir şey yok"

DÜZCE - Düzce'de Ağustos ayında korona virüse yakalanan spor adamı 40 gün solunum cihazına bağlı kalarak virüsü yendikten sonra hastaneden taburcu olan amatör spor kulübü başkanı İrfan Fındık, "Kimse ben gencim yaşlıyım demesin. Korona virüse yeteri kadar dikkat etmedim" dedi.

Düzce'de süper amatör ligde mücadele veren Beçispor kulübünün başkanlığını yapan İrfan Fındık 25 Ağustos'ta korona virüse yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Kronik herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen Fındık, 40 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak yaşadı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi servisinde doktorların yoğun çabası sonrasında korona virüsü yenen Fındık, 50 gün süren tedavisi sonrası taburcu edilerek evine gönderildi.

"Kimse ben gencim yaşlıyım demesin"

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak uzun bir süre kaldığını ve virüsü vatandaşların hafife almaması gerektiğini ifade eden Beçispor Kulübü Başkanı İrfan Fındık, "Uzun bir sürenin ardından virüsü yenerek taburcu oluyorum. Çok mutluyum. Öncelikle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakımda pandemi servisinde sağlık personeline çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ile mücadele ettiler. Hiç kimse ben gencim yaşlıyım demesin. Benim hiçbir kronik rahatsızlığım yoktu. Buna rağmen hastalığa yakalandım. Her yoğun bakıma yatan ölecek diye de bir şey yok. Tedavimi oldum çıktım. Bunun için herkes, dikkat etsin maskesiz dolaşmasın. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

"Korona virüse yeteri kadar dikkat etmedim"

Tedavi süreci ile ilgili İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Fındık, "Tedavi sürecinde yoğun bakım sürecini çok hatırlamıyorum. Beni sürekli uyuttular. 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Herkes çok büyük bir özveri ile çalıştılar. Bütün personel çok güzel çalıştı. Allah onlardan razı olsun. Ama bizimde dikkat etmemiz gerekiyor. Korona virüse yeteri kadar dikkat etmedim. Maske mesafe topluma girdik. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben arada sırada camdan bakıyorum. Halen daha yine maske takmayanlar var. Bundan sonra artık bende dikkat edeceğim. Kimse ben gencim, yaşlıyım bana bir şey olmaz dememesi lazım. Herkes maskesini taksın. Mecbur kalmadıkça vatandaşlar topluma girmesin. Eğer topluma girmesi mecbursa vatandaşların mutlaka maskesini taksın ve sosyal mesafeye dikkat etsin" diye konuştu.

"Bundan sonra tedbirlere uyacağım"

Taburcu olmasının ardından yaşamına daha dikkat edeceğini dile getiren Fındık, "Bundan sonra evde kendimi izolasyona alacağım ve çok dikkat edeceğim. Fazla bir yere çıkmayı düşünmüyorum. Bundan sonra tedbirlere uyacağım" şeklinde konuştu.

Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı- Koro...
Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı- Koro...
Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı- Koro...
Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı- Koro...
Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı- Koro...
Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı- Koro...

Koronavirüs, Ağustos, Fındık, Düzce, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüse yakalanan amatör spor kulübü başkanı 40 gün solunum cihazına bağlı kaldı- 'Koro... - Son Dakika

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