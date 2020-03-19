Son Dakika › Güncel › Korona virüse yakalanan arttıkça vatandaşlar da tedbiri arttırıyor - Son Dakika
Korona virüse yakalanan arttıkça vatandaşlar da tedbiri arttırıyor
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse yakalanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 191 kişiye de virüsün bulaştığını açıklamasının ardından Adana'da sokağa çıkan vatandaşların tedbirlerini artırarak maske taktıkları gözlendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse yakalanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 191 kişiye de virüsün bulaştığını açıklamasının ardından Adana'da sokağa çıkan vatandaşların tedbirlerini artırarak maske taktıkları gözlendi.
Adana'da sokaklara zorunlu olmadıkça kimse çıkmazken, bazı vatandaşların da maskeyle çıktığı görüldü. Sokakta yürüyen, dolmuşta giden bazı vatandaşların maske ile virüse karşı önlem alması dikkat çekti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir