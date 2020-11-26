Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi - Son Dakika

Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi

26.11.2020 10:39

Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi Bursa'nın 300 bin nüfuslu İnegöl İlçesi'nin Belediye Başkanı Alper Taban ve eşinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.

Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi

BURSA - Bursa'nın 300 bin nüfuslu İnegöl İlçesi'nin Belediye Başkanı Alper Taban ve eşinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Evlerinde karantinada olan Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinde çağrıda bulundu. Taban, "Lütfen herkese kurallara uysun, maskelerini taksın, hatta çıkarmasın" dedi.

Korona virüs vakaları artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bursa için kritik uyarı gelmişti. Bakan Koca Bursa'da vakaların yükseldiğini yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80 oranında olduğu söyleyerek Bursalıları uyarmıştı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve eşi rahatsızlanınca test yaptırdılar. Yapılan test sonucu her ikisinin de sonuçları pozitif çıktı.

Dün itibariyle Başkan ve eşi kendi evlerinde karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Taban şunları söyledi. "Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Benim ve eşimin Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Karantina sürecine evimizden başladık, genel sağlık durumlarımız iyi, Dün itibariyle bizleri arayanlara mesaj gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Vakaların arttığını, çoğaldığını görüyoruz. Çok yakınımızda olduğunu hissediyoruz. Bundan ötürü çok daha dikkatli olduğumuz bir süreçteyiz. Maskelerimizi neredeyse hiç çıkarmayacak şekilde kullanmamız gerektiğinin doğru olacağını düşünüyorum.

Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi
Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi
Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi
Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi

Alper Taban, Koronavirüs, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüse yakalanan Belediye Başkanı vatandaşlara seslendi - Son Dakika


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