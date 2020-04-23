Korona virüse yakalanan dernek başkanı: "Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış" - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüse yakalanan dernek başkanı: 'Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış' - Son Dakika

Korona virüse yakalanan dernek başkanı: "Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış"

6 saat önce

Korona virüse yakalanan dernek başkanı: "Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış" -"Bana nasıl bulaştı anlamış değilim. Ben 40 gündür evde izoleydim.

Korona virüse yakalanan dernek başkanı:

Korona virüse yakalanan dernek başkanı: "Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış"

-"Bana nasıl bulaştı anlamış değilim. Ben 40 gündür evde izoleydim."

-" Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış ve yutarken gırtlağımı parçalayarak iniyor aşağıya"

ANTALYA - Antalya'da korona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastanede karantinaya alınan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 40 gündür evden çıkmamasına rağmen virüsün nasıl bulaştığına anlam veremediğini söyledi. Hastanedeki tedavisinin 3. gününde olduğunu ve yemek yemekte zorlandığını belirten Baz, "Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış ve yutarken gırtlağımı parçalayarak iniyor aşağıya" dedi.

Yaklaşık 10 gün boyunca devam eden şiddetli öksürük ve ateş şikayeti sonrası gittiği özel bir hastanede kendisine zatürre teşhisi konulan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, evine geldikten sonra ateş ve öksürüğü tekrar arttı. Bunun üzerine Kepez Devlet Hastanesine giderek Covid-19 testi yapılan Baz'ın sonucu pozitif çıktı. Direk yatışı yapılan Baz'a daha sonra ağız ve burundan iki kez sürüntü testi yapıldı. Bu testlerin sonucuysa negatif çıktı. Hastanede 3 gündür karantinaya alınan Baz, yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak paylaştı.

Şuan sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Baz, "Şuan çok iyiyim. Keyfim yerinde Allah'a şükür. Bir an önce buradan kazasız belasız çıkıp evime gitmek, oğluma kavuşmak istiyorum. Şuan 3. Günümdeyim. 1 hafta daha burada olacağım söylendi." dedi.

"Yediğim lokmalar, gırtlağımı parçalayarak aşağıya iniyor"

40 gün boyunca dışarı çıkmamasına rağmen virüse nasıl yakalandığına anlam veremediğini ifade eden Baz şunları söyledi: "Bunun şakası yok. Gerçekten acayip bir şey. Bana nasıl bulaştı anlamış değilim. Ben 40 gündür evde izoleydim. Geldiğim gün alınan sürüntü testi ile dün gece alınan sürüntü testi negatif çıktı. Bu sevindirici. İşin enterasan tarafı tomografi sonuçlarım yüzde 100 covid-19 olduğunu gösteriyor. Ciğerlerimde ciddi bir sıkıntı var. Enfeksiyon çok yüksek, kan değerlerim çok düşük. Nabız ve ateş kontrol altına alındı. Burada yaşın da çok büyük avantajı var. Kronik bir rahatsızlığım yok. Yaşımın avantajıyla şuan daha iyi hissediyorum kendimi. Damar yolum açık, yemem içmem dışında bir sıkıntı yok. İnanılmaz bir öksürük var. Bu yaşıma geldim hayatım boyunca böyle acı veren bir öksürük yaşamadım. Resmen ciğerleriniz dışınıza çıkıyor. Abartmıyorum. Göğsümde ve sırtımda müthiş bir ağrı söz konusu. Yediğim lokmalar sanki dikenli tele sarılmış ve yutarken gırtlağımı parçalayarak iniyor aşağıya. Bu sebepten çok fazla yiyemiyorum ama çok su içiyorum."

Antalya, Akdeniz, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:32 Kaynak: İHA

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