Korona virüse yakalanan doktor Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesindeki Didim Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorlarından Op. Dr. Metin Çalışkan Korona virüse yakalandı. Doktor Çalışkan, ambulans helikopter ile tedavisi için Ankara'ya sevk edildi.

Didim Devlet Hastanesi'nde KBB Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Metin Çalışkan Korona virüse yakalandı. Evde tedavi altına alınan Çalışkan'ın durumu geçtiğimiz gün ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Çalışkan Didim Atatürk Stadyumu'na iniş yapan ambulans helikopter ile Didim'den Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktor Çalışkan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edileceği öğrenildi. - AYDIN