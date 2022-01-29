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Korona virüse yakalanan eski sağlıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika

Korona virüse yakalanan eski sağlıkçı hayatını kaybetti

29.01.2022 16:23
Korona virüse yakalanan eski sağlıkçı hayatını kaybetti

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda "Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele" biriminde memur olarak çalışan daha önce ise 112 Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan bir çocuk annesi Neslihan Kesim Lermi, korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda "Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele" biriminde memur olarak çalışan daha önce ise 112 Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan bir çocuk annesi Neslihan Kesim Lermi, korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

112 Acil sağlık hizmetlerinde uzun yıllar görev yapan daha sonra ise Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) biriminde çalışan Neslihan Kesim Lermi, korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Henüz 39 yaşında olan bir çocuk annesi Lermi'nin vefatı, sevenleri ve ailesini üzdü. Neslihan Kesim Lermi'nin cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. - KOCAELİ

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Cengiz Topel Havalimanı, 112 Acil, Kocaeli, Memur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüse yakalanan eski sağlıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika


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