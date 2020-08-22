Korona virüse yakalanan gazeteci taburcu oldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uzun dönem gazetecilik yapan Ercan Karakuş, korona virüsünü yendi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 14 gündür korona virüs tedavisi gören Ercan Karakuş, hastaneden taburcu oldu. Karakuş sosyal medyasından şu paylaşımda bulundu; "Rabbime şükürler olsun. Covid-19 süreci ile 14 gündür yatmakta olduğum Ankara Şehir Hastanesi'nden tedavimin tamamlanması sebebi ile bu akşam itibari ile çıkış işlemlerini yaptırıyorum. Bu süreçte yanımda olan doktorlarıma, hemşirelere ve tüm hastane personeline şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu süreçte arayan soran mesaj gönderen ve dualarını eksik etmeyen tüm sevdiklerime teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" dedi. - ZONGULDAK