Korona virüse yakalanan genç kız, hastane penceresinden yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

- Korona virüse yakalanan genç kız, hastane penceresinden yaşadıklarını anlattı

TOKAT - Tokat'ta korona virüs tedavisi gören Beyzanur Akgül (22), yaşadıklarını hastane penceresinden dile getirerek sağlıklı kişileri daha duyarlı olmaya davet etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler mezunu Beyzanur Akgül ile ağabeyi rahatsızlanmaları üzerine korona virüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. Tokat Devlet Hastanesinde iki kardeşin Covid-19 testi pozitif çıktı. Yaklaşık 5 gündür tek başına kaldığı odada tedavisi devam eden Akgül, yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Tedavi gördüğü hastane odasının pencersinden cep telefonu ile yaşadıklarını dile getiren Akgül, duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve babasını kronik rahatsız olması nedeni ile çok dikkat etmelerine rağmen bilemedikleri bir şekilde hastalığa yakalandıklarını ifade eden Akgül, "Anne ve babamın kronik rahatsızlıkları olduğu için Mart ayından beri bu sürece çok özen gösterdik. Hatta çevremizde en çok dikkat eden aile de bizdik. Evde istirahat edebilirdim ama dediğim gibi kronik hasta olduğu için hastanede kalmamı sağladılar. Devletimiz var olsun. Hastane çalışanlarımız sağlıkçılarımız gerçekten çok ilgi gösteriyorlar. Bu da bizim için bir moral kaynağı. Rabbim onlardan da razı olsun" dedi.

"Bu psikolojiyi kimsenin yaşamasının istemem"

Hastalığı atlatacağına inandığını ifade eden Akgül, "Ama anneme, babama veya başkasına bulaştırabilecek olma korkusu beni daha çok yıpratıyor. Bu psikolojiyi kimsenin yaşamasının istemem. Ben hep hayattan tat alamıyorum diye hayıflanırdım. 9 gündür hiçbir şeyin tadını ve kokusunu alamıyorum. Yaşam kalitem çok düştü. Bütün bunları yaşarken yalnız başımayım. Ben yaşıtlarıma şunu söylemek isterim. Maske estetik görünmüyor, bu sıcak havalarda bunaltıyor olabilir. Ama emin olun 14 gün boyunca sevdiklerinizden uzak, tek başınıza yalnız bir oda da tek başınıza vakit geçirmekten çok daha iyidir. O nedenle maske takın. Sevdiklerinizden uzak kalmak gerçekten çok kötü. Yaşamanızı istemem" diye konuştu.

"Bugün benim yerime içlerine güzel kokular çeksinler"

Duygu dolu konuşmasında tat almadığını belirten Akgül, kendisini izleyecek olanlardan bir ricada bulunarak, "Bizi izleyecek olanlara seslenmek istiyorum. Bu tat ve koku alamama gerçekten benim yaşam kalitemi ciddi manada düşürdü. Benim onlardan küçük bir ricam var. Bugün benim yerime içlerine güzel kokular çeksinler. Domatesi, salatalığı koklasınlar, havayı, çiçekleri koklasınlar. Bugün yine benim yerime rabbimin verdiği nimetleri tatsınlar. Tat alabildiklerine şükretsinler. Maske taksınlar sağlıkla sevdiklerinin yanında kalsınlar" ifadelerini kullandı.

"Nefes alamıyormuş gibi hissediyor çırpınıyorum"

9 gündür hastalıkla mücadele etmeye devam ettiğinin altını çizen Akgül, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bugün 5. günüm ama bende 9 gündür belirtiler var. Tat ve koku alma duyusu yok, baş ağrısı var. Arda bir öksürük geliyor. Öksürürken psikolojik olarak yaşadığımı sanıyorum, nefes alamıyormuş gibi hissediyor çırpınıyorum. Bunlara yalnız başıma göğüs geriyorum. O nedenle tedbiri elden bırakmamak gerek.