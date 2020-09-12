Korona virüse yakalanan KKTC'li Milletvekili, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek - Son Dakika

Korona virüse yakalanan KKTC'li Milletvekili, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Covid-19 nedeni ile sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

Korona virüse yakalanan KKTC'li Milletvekili, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Covid-19 nedeni ile sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

KKTC'de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ile birçok partilide korona virüs tespit edildi. Zaroğlu, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından karantina oteline yerleştirilmişti. Sağlık durumu akşam saatlerine doğru kötüleşen Zaroğlu, başkent Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Zaroğlu'nun ilerleyen saatlerde ambulans uçak ile Türkiye'ye getirileceği ve tedavisine Ankara'da devam edileceği belirtildi.

KKTC'de toplam korona virüs vaka sayısı 243'e ulaşırken, şu ana kadar virüs nedeni ile 4 kişi hayatını kaybetti. - LEFKOŞA

Milletvekili, Koronavirüs, Ambulans, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 23:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüse yakalanan KKTC'li Milletvekili, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor 3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan, yeniden yargılanarak tutuklandı Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Emekli öğretmen Fettah Kazıl, evinde ölü bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine "Dede" diyen çocuğun gülümseten diyaloğu 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim         
16:38
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi         
15:42
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Sosyal medyada canlı yayın açıp, kamu görevlilerine hakaret eden şahıs tutuklandı Sosyal medyada canlı yayın açıp, kamu görevlilerine hakaret eden şahıs tutuklandı         
15:02
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi         
13:13
Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü         
12:02
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu         
11:33
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende         
11:22
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Virüs kapmaktan korktuğu için hastane gitmedi, az kalsın böbreğinden oluyordu Virüs kapmaktan korktuğu için hastane gitmedi, az kalsın böbreğinden oluyordu         
11:03
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek         
10:42
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması acılı aileyi isyan ettirdi Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması acılı aileyi isyan ettirdi         
10:01
Tarlada 1 lira olan sofralık domates 5 katı fiyatla mutfağa giriyor Tarlada 1 lira olan sofralık domates 5 katı fiyatla mutfağa giriyor         
10:01
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 06:04:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüse yakalanan KKTC'li Milletvekili, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei