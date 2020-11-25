Korona virüse yakalanan Onur Akın'ın tedavisi hastanede devam edecek - Son Dakika

Korona virüse yakalanan Onur Akın'ın tedavisi hastanede devam edecek

Korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı Onur Akın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "5 gündür evimde sürdürdüğüm Covid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecek" dedi.

Korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı Onur Akın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "5 gündür evimde sürdürdüğüm Covid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecek" dedi. 5 gündür korona virüs tedavisi gören sanatçı Onur Akın, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedavisinin hastanede süreceğini belirten Akın, "Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm Covid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika

Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi

Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz

HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı

Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı

Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı

Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek