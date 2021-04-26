Korona virüse yakalananların yüzde 60'ı kadın olunca çareyi böyle buldu - Son Dakika

Korona virüse yakalananların yüzde 60'ı kadın olunca çareyi böyle buldu

26.04.2021 10:27

Korona virüse yakalananların yüzde 60'ı kadın olunca çareyi böyle buldu Korona virüs vakalarının yüzde 60'ının ev hanımlarından oluştuğu öğrenilen Edirne'de, kent merkezinin tek kadın muhtarı olan Nesrin Günay, kapı kapı dolaşarak ev ziyaretleri yapılmaması konusunda mahallesinde seferberlik...

Korona virüse yakalananların yüzde 60'ı kadın olunca çareyi böyle buldu

EDİRNE - Korona virüs vakalarının yüzde 60'ının ev hanımlarından oluştuğu öğrenilen Edirne'de, kent merkezinin tek kadın muhtarı olan Nesrin Günay, kapı kapı dolaşarak ev ziyaretleri yapılmaması konusunda mahallesinde seferberlik ilan etti. Edirne Valiliği de vatandaşlara ev ziyaretleri yapılmaması konusunda mesajla uyarılarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her hafta açıkladığı yüz binde vaka oranı verilerine göre Şubat ayında Edirne'de vaka oranı yüzde 65,66 iken bu oran geçen hafta yüz binde 590,05'e ulaştı. Kent merkezi Hayat Eve Sığar uygulamasında üç ay sonra yeniden yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.

Son dönemde korona virüse yakalananların çoğu genç

Edirne'de yoğun bakımda tedavi gören hastaların çoğunun 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda olduğu, 60 yaş üstü vatandaşların çoğunun korona virüsü aşısı yaptırdığı ve bu yüzden hastalığı hafif olarak geçirdikleri öğrenildi. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine Covid-19 testi yaptırmak için başvuran kişilerin çoğunun gençlerden oluştuğu görüldü. 20'li yaşlardaki gençlerin test yaptırmak için sırada beklediği de kameralara yansıdı.

Valilik mesajla uyardı, "ev ziyaretleri yapmayın"

Öte yandan, Edirne'de korona virüsü vakalarının yüzde 60'ının ev hanımlarından oluştuğu öğrenildi. Edirne Valiliği tarafından Edirnelilere gönderilen kısa mesajda, ev ziyaretlerinden kaynaklanan vakalardaki yüksek oranın devam ettiği belirtildi. Korona virüsüyle mücadelede ev hanımlarının desteğine en fazla ihtiyaç duyulduğu belirtilen mesajda, ev ziyaretlerinden ve iftar programlarından uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Edirne'nin tek kadın muhtarı adeta seferberlik ilan etti

Edirne'nin tek kadın muhtarı Nesrin Günay, ev ziyaretleri yapılmaması konusunda Edirne Valiliğinin son derece duyarlı olduğunu söyledi. Kendisi de kapı kapı giderek vatandaşlara ev ziyaretleri yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu anlatan muhtar Günay, yüz yüze uyarıların ardından telefonla da arayıp uyarı yapmaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıca apartman yöneticilerine de uyarıları sık sık hatırlattığını anlatan muhtar Günay, vaka sayılarının ev ziyaretleri nedeniyle kaynaklandığını gördüklerini söyledi.

"Artık parklara çıkıp oynamak istiyorum"

Medrese Alibey Mahalle Muhtarı Nesrin Günay, ev ziyaretleri yapılmaması konusunda bir binaya gidip vatandaşlara uyarılarda bulunurken evin 6 yaşındaki biricik kızı Kıymet Nazlı Topal da vatandaşlara çağrıda bulundu. Herkesin korona virüs tedbirlerine uyması gerektiğini söyleyen Kıymet Nazlı Topal, "bu virüs bitsin, artık parklara çıkıp oynamak istiyorum."dedi.

"1 yıldır annemi babamı görmüyorum"

Diğer ev sahiplerinden Kadriye Aksu'da, korona virüs tedbirleri nedeniyle 1 yıldır anne ve babasıyla görüşmediğini söyledi. Bir başka ev sahibi Nilgün Önder de, aylardır çocuklarıyla görüşmediğini belirterek, "bizim gibi herkes böyle yaparsa bu günleri geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Korona virüse yakalananların yüzde 60'ı kadın olunca çareyi böyle buldu
Korona virüse yakalananların yüzde 60'ı kadın olunca çareyi böyle buldu
Korona virüse yakalananların yüzde 60'ı kadın olunca çareyi böyle buldu
Korona virüse yakalananların yüzde 60'ı kadın olunca çareyi böyle buldu

Edirne Valiliği, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Edirne, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüse yakalananların yüzde 60'ı kadın olunca çareyi böyle buldu - Son Dakika


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