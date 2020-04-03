Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları - Son Dakika

Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları

14 dakika önce

Bitkisel ilaçlar üzerinde bilimsel araştırma yapan Abdurrahman Ayyıldız Korona virüse yakalanmamanın püf noktalarını açıkladı.

Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları, System.String[]

Bitkisel ilaçlar üzerinde bilimsel araştırma yapan Abdurrahman Ayyıldız Korona virüse yakalanmamanın püf noktalarını açıkladı. Ayyıldız, sarımsak yiyemeyenlere "Sarımsağı yiyemiyorsanız hap gibi yutun" dedi.


20 yılı aşkın süredir Bitkisel ilaçlar üzerinde bilimsel araştırma yapan iki dönem de Oltu'nun Özdere Mahallesi'nde muhtarlık görevinde bulunan Abdurrahman Ayyıldız, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.


Ayyıldız, Korona virüsten kurtarmanın yollarının evinizde oturup ve elbiselerimizi ayakkabılarımızı çok temiz tutarak, sık sık banyo yaparak, ellerimizi temiz tutmak zorunda olduğumuzu söyledi.


Ev halkının dışında kimse ile temas edilmemesinin altını çizen Ayyıldız, "Evde kullandığınız malzemeleri bolca yıkayacaksınız giymiş olduğunuz elbiseleri sık sık değişeceksiniz, evde ellerinizi sık sık kolanyalayacaksınız" dedi.


Abdurrahman Ayyıldız, Korona virüs ve bulaşıcı hastalıklarda vücut direncinin çok önemli olduğuna işaret ederek, bitkisel ilaçların çok önemli oyduğunu söyledi.


Ayyıldız, bu dönemde neler yapılmasını rakamlarla sıraladı.


Ayyıldız "1- her gün bir miktar sarımsak yiyeceksiniz yiyemeyen bir miktar hap gibi yuta bilir yalnız hamile kadınlar emzikli kadınlar göz rahatsızlığı olanlar, sık sık idararı ve hemoriidi olanlar az kullansın. Fazlası bunlara zararlı 2- limon bunu ister çay ile için ister bolca yiyin. 3- yarım kilo ceviz içi yarım kilo incir bir kilo hakiki süzme bal ezip karıştırıp sabah iki yemek kaşığı akşam iki yemek kaşığı aç karnına yiyeceksin 4-yarım kilo fındık içi yarım kilo incir bir kilo hakiki süzme bal bunları ezip karıştırıp akşam sabah ikişer yemek kaşığı yiyeceksin. 5-tuz bundan bir çay kaşığı ılık suya koyup akşam sabah ağzı gargara yapacaksınız. El parmağınla da hafif burnuna süreceksiniz. 6 -sirke bununla da Öğlede ve ikindide ağzını gargara yap 7 hakiki tereyağı ve hakiki bal karıştırıp, sabah kahvaltısını bolca bununla yapın. Bu bitkisel ilaçlar ne gibi bulaşıcı ve bakterili ve mikrop ve enfeksiyon parazit hastalıklarının bir numaralı ilaçları. Bu ilaçları kullananlara bu hastalıkların yanı sıra yılan çiyan akrep köpek ısırmaları fazla etki etmez sigaranın da nikotin ve zehrini etkisiz hale getirirler ve vücudun dirençli tutarlar" dedi.


Prof. Dr. Türkez ile dirsek temasındayız


Dünyada veba ve taun gibi salgın hastalıkların olduğu zaman 2 önemli ilaç kullanıldığına işaret eden Abdurrahman Ayyıldız, Dünyaca ünlü hekim Bokrot tarafından biri saskıras diğeri sinemaki ilaçları bulunduğunu ifade ederek, "Bu ilaçlar nasıl kullanılacak saskırıs olan ilaç demlikte çay gibi kaynatılıp günde dört çay bardağı içilecek. Bir parçası nohut kadarı da ağızda tutulacak yarım saat kadar. Ancak vücut direnci zayıf olanlar az kullanmalı. İkinci önemli ilaç sinamaki bu ilaç hakkında Peyganber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: 'Ölümden ayrı iyileştirmediği bir hastalık yoktur.' Sinemaki nin bu ilaç nasıl kullanılacak. Bundan bir miktar bir avuç içi kadar kaynatın. Çay gibi akşam bir çay bardağı için bu ilaç sizi ishale düşürecek ve o zaman daha kullanmayın. ishal olur olmaz bırakın içmeyin. Benim insanlara Allah rızası için hediyem olsun. Kardeşlerim bilim adına dünya sağlık örgütü üyesi Erzurumlu Prof. Dr. Hasan Türkez hocamla görüşlerimiz çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde Valiliğimizden de çalışmalarımız için destek bekliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Sabah, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
12:51
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi         
12:36
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti         
12:09
Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti         
12:08
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı         
12:05
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira         
11:54
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin         
11:44
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar         
11:26
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü         
11:22
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı         
11:20
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti         
11:18
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir         
11:09
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı         
11:08
Seren Serengil yardımcısının 'darp' iddialarını yalandı: Tamamı kurgu Seren Serengil yardımcısının 'darp' iddialarını yalandı: Tamamı kurgu         
10:56
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi         
10:54
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde         
10:52
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı         
10:48
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
10:40
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu         
10:32
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı         
10:32
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak         
10:31
Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı         
10:30
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
10:30
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı         
10:17
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor         
10:13
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı         
10:04
Güzel spiker Diletta Leotta'nın sevgilisiyle balkon karantinası olay oldu Güzel spiker Diletta Leotta'nın sevgilisiyle balkon karantinası olay oldu         
10:01
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 12:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]